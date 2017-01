Cienciano: Juan Cominges calificó de ladrón al administrador y dirigente le responde

El volante Juan Cominges hizo una fuerte denuncia en contra del administrador de Cienciano. Según la 'jirafa', Sergio Luedueña tuvo impago al plantel cusqueño en la última parte del campeonato de Segunda División y lo calificó de "ladrón".

"Hoy Cienciano tiene al presidente de la Segunda y es el presidente de club también. Y no se le dio la gana de pagarnos y sale con la camisa y la corbatita, sale en todas las fotos. Es tan ladrón como todos los que dan vueltas aquí en el fútbol peruano", apuntó en Radio Ovación.

La directiva del 'Papá' no se quedó de brazos de cruzados tras las fuertes palabras del jugador. El delegado del equipo, Eugenio Giannini, reconoció que se le debe un pago al plantel, pero explicó que no se hizo el depósito a los jugadores luego de enterarse de que el equipo fue incentivado económicamente por un tercero para no dejarse ganar ante Manucci.

"Este señor recibió un incentivo, del cual todos los cusqueños se sienten indignados, cómo va a querer cobrar después de lo que hizo y hace declaraciones ofensivas Yo lo invito a que le pregunte a los jugadores involucrados", dijo el dirigente.

TE PUEDE INTERESAR

​Selección Peruana Sub 20: Argentina igualó en el final al aprovechar descuido defensivo