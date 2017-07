Cristiano Ronaldo no jugará en la Segunda División de Perú: Unión Huaral anunció que no lo fichará

Este domingo no terminó bien para los hinchas de Unión Huaral, que participa en la Segunda División. Sucede que a través de un comunicado oficial, el club informó vía Twitter que desistieron a la idea de fichar a Cristiano Ronaldo, delantero portugués que viene de jugar la Copa Confederaciones con su país y que pertenece al Real Madrid.



Esta fue la respuesta que tuvo la dirigencia del 'Vendaval Huaralino' para sus hinchas que exigen resultados y refuerzos para la segunda parte del torneo de ascenso, en el que marchan en el séptimo lugar y a once puntos del líder Sport Boys. Y la mejor forma de ratificar al plantel, fue creando una noticia fake.



Lo increíble de la publicación en el Twitter oficial de Unión Huaral, fue la seriedad con la que informaron acerca de la decisión de no fichar a Cristiano Ronaldo. Según se lee en la publicación, la decisión se da porque se necesitan jugadores en otros puestos.

Sobre el interés de @ClubUnionHuaral por contar con los servicios de @Cristiano. Gran jugador pero no es el momento. Más adelante quizás. pic.twitter.com/5QJH06v8iq — Club Unión Huaral (@ClubUnionHuaral) July 10, 2017

En esta jornada de la Segunda División, Unión Huaral venció 2-0 a Cienciano en el estadio Julio Lores Colán de la ciudad de Huaral y aún sueña con darle caza al líder Sport Boys (26), el cual le lleva once puntos de ventaja, pero que hasta la fecha no ha descansado por lo que esa diferencia se puede reducir.



La publicación en Twitter de Unión Huaral se viralizó rápidamente en las redes y generó todo tipo de comentarios. Pero lo importante es soñar no cuesta nada.