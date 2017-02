Johan Fano le puso fecha a su retiro del fútbol

Johan Fano ha regresado al puerto del Callao con el único objetivo de colocar a su respetado Sport Boys en Primera División. Por supuesto, en esta dura tarea lo ayudarán futbolistas con recorrido como Johnnier Montaño, Daniel Ferreyra, entre otros que serán dirigidos por el experimentado DT Mario Viera.



A sus 38 años de edad y luego de haber paseado su futbol en más de 10 clubes peruanos, Johan Fano le ha puesto fecha a su retiro. Y será nada menos después de ascender a Sport Boys.



“Aquí me siento feliz por vestir esta casaquilla. No es el mejor escenario estar en la Segunda División. Quiero ascender y cerrar con broche de oro mi vida futbolística”, manifestó Johan Fano en conferencia de prensa.



Por otro lado, el ex delantero de Alianza Lima y Universitario de Deportes reveló que analizó la idea de colgar los botines tras su paso por UTC de Cajamarca, en donde anotó 13 tantos. Asimismo, el ex seleccionado nacional aseguró que rechazó varias ofertas de equipos de primera, solo por volver al Sport Boys.



“Es un nuevo reto. Rechacé ofertas de Primera División y pensé en retirarme del fútbol. Sport Boys fue una propuesta interesante. Me da la satisfacción de conseguir más objetivos. No me importa hacer 30 goles si Boys no asciende", concluyó Johan Fano.

