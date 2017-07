El mes rosado: la noche que Sport Boys hizo festejar a todo el Callao en 2009 [FOTOS]

Waldir Sáenz no sabe cómo reaccionar. Llora de alegría, busca a su padre en la tribuna, grita, vuelve a llorar. El sentimiento de Wally era el mismo de miles de hinchas chalacos que colmaron el Miguel Grau. Sport Boys, con el corazón en la mano, le ganó 3-2 a Cobresol y salía campeón de la Segunda División 2009. El Callao vivió una de sus noches más felices con el último título rosado.

Camino a la gloria



A falta de una fecha para el cierre del torneo de ascenso, Cobresol de Moquegua era el líder con 42 puntos, mientras que los rosados eran escoltas con dos unidades menos. Por cosas de la vida, sureños y chalacos debían verse las caras en la última fecha. El tema era simple, el que ganaba ascendía, y con el empate se beneficiaba a la visita.



El partido se programó para el sábado 17 de octubre a las 7 de la noche en el estadio Miguel Grau. En la Provincia Constitucional se vivieron días tensos previos al choque. No había hincha de Sport Boys que no pensara en otra cosa que el partido, tanto que se convirtió único tema de conversación. Las entradas se agotaron, lo que prometía un marco de bandera. Solo los once futbolistas de Cobresol podían arruinar el gran ambiente.



El inicio de la historia rosada no pudo ser mejor. Waldir Sáenz anotó el primer tanto del partido vía penal a los 26 minutos. El cuadro de Titín Drago superaba a Cobresol en la tabla y ya tocaba con las manos el ascenso a la máxima división. No había chalaco triste en ese momento gracias a Sport Boys, como en la década de 1930.

Los hinchas de Sport Boys hicieron largas colas. (USI) Los hinchas de Sport Boys hicieron largas colas. (USI)

De manos vacías a manos llenas



La tristeza no estaba en la lista de invitados al Miguel Grau, pero Cobresol se encargó de abrirle las puertas. Tras un grosero error defensivo local, Cristhian Vildoso empató el marcador a los 35 minutos. La hinchada comenzó a cantar más fuerte para empujar al equipo rosado para que anoten el gol del título.



Faltaban 20 minutos para que Sport Boys consiga ese tan ansiado tanto, pero el destino tenía otra plan. Luego de otra falla en la zona posterior rosada, Cobresol volteó el partido. La fiesta en el estadio se convirtió en un velorio. Los dorados silenciaron el ambiente, salvo el grupo de hinchas que viajaron desde Moquegua en búsqueda de construir su propia historia.



En las tribunas, la gente miraba al cielo, como buscando que un milagro caiga hacia la cancha del Grau … y así fue. Víctor Hugo Carrillo cobró otro penal a favor de los locales a los 76 minutos. Waldir Sáenz no perdonó y marcaba el 2-2. Faltaba tan solo un gol. El reloj se convertía en el peor enemigo rosado, la 'Juventud Rosada' prefería que primero se detenga el tiempo antes que los ataques del rival.

Roberto 'Titín' Drago llegó a Sport Boys en la fecha 15. Ganó seis de ocho partidos. (USI) Roberto 'Titín' Drago llegó a Sport Boys en la fecha 15. Ganó seis de ocho partidos. (USI)

Los minutos no dejaban de pasar. El tic-tac preocupaba más que las llegadas de Cobresol. Hasta que sucedió lo inimaginado a los 85': Carlos Elías recibió el balón en el área y, sin pensarlo, mandó un derechazo soberbio al arco de Gian Franco Castellanos. El balón recorrió las piernas de todos y entró al arco. Era el tercer gol. Lo que parecía imposible, sucedió.



Carlos Elías solo atinó a correr acompañado del grito ensordecedor de los hinchas. Nadie lo podía creer. Sport Boys ganó el partido y era el campeón de la Segunda División 2009. ¿Los hermanos Alcalde? ¿Valeriano López? Por una noche, Waldir Sáenz, Carlos Elías y el Pituquito Rossel eran los héroes de El Callao. La fiesta fue inolvidable en tierras chalacas, lástima que hoy no se viva un ambiente igual. Ya volverán las noches de gloria.

Revive los goles y la celebración de Sport Boys. (Foto: USI / Video: YouTube)

La ficha



Sport Boys (3) 1 Ignacio Drago; 2 Juan Arce, 5 Juan Pajuelo, 22 José Honores, 4 Joao Pereyra (16 Whladimir Araujo, 65'); 14 Junior Núñez (26 Juan Carrillo, 65'), 7 Crifford Seminario, 18 Carlos Elías, 10 Waldir Sáenz; 17 Ricardo Pérez (9 Miguel Curiel, MT), 19 Víctor Rossel. DT: Roberto Drago



Cobresol (2) 12 Gian Castellanos; 25 Arnaldo Cabanillas (8 Alfonso Arenas, 64'), 13 Javier Cárdenas, 22 Évert Lengua, 23 Nikol Prado; 3 Percy Manchego, 19 José Manco, 17 Cristhian Vildoso, 10 Piero Casella (18 Alexis Aguirre, 87'); 15 Héctor Rojas (14 Isaac Ponte, 62'), 11 Ramón Rodríguez. DT: José Ramírez Cubas



Goles: Sáenz (26' y 76' (Penal)); Elías (85')(SBA); Vildoso (35'), Casella (70')(COB)

Tarjetas Amarillas: Núñez, Curiel, Elías, Arce, Sáenz (SBA); Rojas, Ponte (COB)



Árbitro: Víctor Hugo Carillo

Estadio: Miguel Grau - El Callao

Jugaron en Sport Boys 2009

N Jugador Nac. Posición PJ G 16 ARAUJO BUSTINZA , Whladimir Ali 19.09.1985 Defensa 13 0 2 ARCE COTRINA , Juan Gilmar 08.01.1990 Defensa 22 0 26 CARRILLO BARBADILLO , Juan Antonio 12.05.1977 Delantero 13 0 23 CHANG RIVERA , Jefferson Luis 04.06.1985 Defensa 1 0 9 CURIEL ARTEAGA , Miguel Ángel 23.03.1988 Delantero 17 4 1 DRAGO ESPINOSA , Ignacio 27.10.1985 Arquero 22 0 18 ELÍAS GALLIANI , Carlos Roberto 23.03.1988 Volante 20 6 23 FRANCIS OLIVARES , Jonathan David 18.01.1986 Volante 15 0 13 GARCÍA AGUILAR , Carlos Abel 23.11.1982 Volante 13 1 22 HONORES VALLE , José Luis 02.02.1989 Defensa 9 0 8 ILLESCAS TORRES , Julio César 16.03.1985 Volante 10 0 14 NÚÑEZ JULCA , José Luis Junior 28.07.1989 Volante 15 2 5 PAJUELO CHÁVEZ , Juan Luciano 23.09.1974 Defensa 19 0 4 PEREIRA FLORES , Joao Miguel 10.11.1983 Defensa 22 1 17 PÉREZ ZEGARRA , Ricardo Enrique 14.11.1979 Delantero 16 3 6 PLAZA SILVA , Carlos Eduardo 07.07.1985 Defensa 4 0 3 REBOSIO COMPANS , César Miguel 20.10.1976 Defensa 6 0 19 ROSSEL DEL MAR , Víctor Alfonso 05.11.1985 Delantero 17 6 10 SÁENZ PÉREZ , Waldir Alejandro 15.05.1973 Delantero 18 12 7 SEMINARIO GRADOS , Crifford Matthew 01.06.1984 Volante 18 4 15 SOLANO MEDINA , Edwin Alexander 10.03.1980 Volante 7 0 17 VERA CLAVIJO , Johan Martín 24.07.1990 Volante 3 0 20 ZULOAGA SAGÁSTEGUI , Arnol Eder David 28.12.1983 Volante 8 0 DT Juan Carlos Cabanillas 02.05.1963 DT Roberto Drago 12.09.1951

Los números rosados

Mejor Resultado Real Academia 0-4 Sport Boys (19 de setiembre) Máximo Goleador Waldir Sáenz (12 goles) Más partidos Ignacio Drago y Joao Pereira (22 partidos)

