La Segunda División ya comenzó a robarse la atención de todos. Y este fin de semana lo hará con uno de los partidos más esperados del torneo de ascenso. Sport Boys que es el puntero recibirá en el Callao a César Vallejo en el plato fuerte de la décima fecha.

Johan Fano, Daniel Ferreyra, Guillermo Tomasevich, entre otros darán todo para defender los cuatro puntos de ventaja que Sport Boys le lleva a César Vallejo en la Segunda División. Al frente estarán figuras como Andy Pando, Junior Viza y Junior Ross que van por el golpe.

► ► Segunda División: Resultados y tabla de posiciones de la fecha 9 del torneo de ascenso



Aunque, la fecha 10 de la Segunda División arrancará el sábado. En Huaraz, Sport Áncash que es el colero del torneo recibirá a Cultural Santa Rosa. La 'Amenaza Verde' está obligado a ganar para salir del fondo.

La fecha también será clave para Sport Victoria y Cienciano que están algo relegados en la Segunda División, deben ganar de visita y esperar que Sport Boys caiga para acortar distancias. El cuadro iqueño jugará en Espinar ante Alfredo Salinas y el 'Papá' en Guadalupe frente a Willy Serrato.

Segunda División: goles para todos los gustos en la fecha 9 [VIDEO]

Carlos A. Mannucci que no la pasa nada bien en la Segunda División recibirá en Trujillo a Los Caimanes. Unión Huaral se enfrentará ante Deportivo Coopsol y Sport Loreto ante La Bocana.



Así se jugará la fecha 10:

Sábado 24 de Junio:



Sport Áncash vs. Cultural Santa Rosa

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 8:00 pm.

Domingo 25 de Junio:



Alfredo Salinas vs. Sport Victoria

Estadio: Municipal - Espinar

Hora: 3:00 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Los Caimanes

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Sport Boys vs. César Vallejo

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. La Bocana

Estadio: ​Aliardo Soria - Pucallpa

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Cienciano

Estadio: Carlos A. Olivares - Guadalupe

Hora: 3.30 pm.



TABLA DE POSICIONES

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 9 7 1 1 22 6 16 22 2 César Vallejo 8 5 3 0 22 5 17 18 3 S. Victoria 8 4 2 3 13 9 4 14 4 D. Hualgayoc 8 4 1 3 20 15 5 13 5 Cienciano 7 3 3 1 13 6 7 12 6 Unión Huaral 8 4 0 4 15 18 -3 12 7 Alfredo Salinas 8 3 2 3 11 12 -1 11 8 Santa Rosa 8 3 2 3 10 11 -1 11 9 Sport Loreto 8 3 1 4 14 15 -1 10 10 Los Caimanes 9 3 1 5 11 20 -9 10 11 Carlos A. Mannucci 8 2 3 3 14 12 2 9 12 Coopsol 8 2 3 3 11 12 -1 9 13 La Bocana(*) 8 3 0 5 13 18 -5 7 14 Willy Serrato 9 2 1 6 7 26 -19 7 15 Sport Ancash 9 1 3 5 8 19 -11 6

(*) La Comisión de Justicia le quitó dos puntos a La Bocana por deudas.