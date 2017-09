Semana a semana la Segunda División se pone más interesante. Sport Boys es el principal candidato a ganar el ansiado boleto a Primera, aunque detrás suyo hay varios equipos que pelean por quitarle ese privilegio. Y la fecha 21 no será la excepción.

La jornada comenzará en Trujillo. César Vallejo recibirá a Cienciano. El 'Poeta' descansó en la última fecha y quedó a cinco puntos de Sport Boys. Por eso, está en la obligación de ganar para acortar la distancia.

Al día siguiente, Sport Boys visitará a Sport Victoria en Ica. Los rosados chocarán ante un rival directo con dos bajas: Jhonnier Montaño y Crifford Seminario no estarán por acumulación de amarillas.

Cultural Santa Rosa, el tercero en la tabla, chocará ante Deportivo Coopsol. El cuadro policial espera robar puntos en Chancay para acortar distancias con los de arriba.

Por la baja también habrá un duelo clave. Defensor La Bocana recibirá a Sport Áncash. Ambos son los coleros del torneo y quieren acortar distancias con Los Caimanes.

Así se jugará la fecha 21 de la Segunda División:

Sábado 16 de septiembre:



Deportivo Coopsol vs Cultural Santa Rosa

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay

Hora: 3:30 pm.



César Vallejo vs Cienciano

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.

Domingo 17 de septiembre:



Los Caimanes vs Willy Serrato

Estadio: Municipal de la Juventud - Lambayeque

Hora: 11:00 am.



Sport Victoria vs Sport Boys

Estadio: José Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:30 pm.



Alfredo Salinas vs Sport Loreto

Estadio: Municipal de Espinar - Cusco

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs Unión Huaral

​Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Hualgayoc

Hora: 3:30 pm.



Defensor La Bocana vs Sport Áncash

​Estadio: Sesquicentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.

Descansa: Carlos A. Mannucci

TABLA DE POSICIONES - SEGUNDA DIVISIÓN

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 19 11 6 2 35 16 19 39 2 César Vallejo 18 9 7 2 40 19 21 34 3 Santa Rosa 19 9 5 5 29 19 10 32 4 Sport Victoria 19 9 5 5 27 19 8 32 5 Unión Huaral 18 9 3 6 32 25 7 30 6 Deportivo Hualgayoc 19 8 5 6 46 34 12 29 7 Carlos A. Mannucci 19 7 7 5 35 24 11 28 8 Cienciano 19 7 6 6 33 28 5 27 9 Sport Loreto 18 7 4 7 25 24 1 25 10 Alfredo Salinas(4) 19 6 6 7 27 30 -3 22 11 Coopsol 18 5 6 7 25 33 -8 21 12 Willy Serrato 19 5 3 11 23 45 -22 18 13 Los Caimanes(1) 19 5 3 11 24 40 -16 12 14 Sport Áncash(2) 19 2 4 13 13 38 -25 8 15 La Bocana(3) 18 5 2 11 28 48 -20 7

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 10 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas

Así quedó la fecha 20 de la Segunda División