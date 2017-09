La Segunda División ya está en su recta final y el principal candidato para levantar el título es Sport Boys. Los rosados marchan primeros, con una ventaja considerable (siete puntos) con César Vallejo, que es el segundo. Ambos se enfrentarán con los coleros en la fecha 23.

Sport Boys tiene la mesa servida para seguir ganando y meter su cuarto triunfo al 'hilo: viene de vencer a Los Caimanes, Sport Victoria y Deportivo Hualgayoc. Mientras que La Bocana marcha en la penúltima casilla, con solo once puntos.

Paolo Maldonado, de asistente en Universitario a tratar de salvar al Sport Áncash

El segundo, César Vallejo, no pierde la esperanza de alcanzar a la 'Misilera'. Viene de empatar ante Santa Rosa y frente a Sport Áncash espera acortar distancia. En condición de local tiene tres victorias consecutivas.

El tercero es Deportivo Hualgayoc. Si bien es cierto es muy complicado que llegue al primer lugar, las posibilidades existen. En esta fecha chocará contra Mannucci en su estadio. Llega con la moral al tope, pues en la última jornada venció a Sport Loreto.

Además de La Bocana y Sport Áncash, Los Caimanes es otro equipo que tiene problemas con la baja. Los lambayecanos están a una unidad de la zona roja. Recibirán a Unión Huaral en Chongoyape.

Así se jugará la fecha 23 del torneo de Segunda División:



Sábado 30 de septiembre:



Deportivo Coopsol vs Willy Serrato

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay

Hora: 3:30 pm.



Domingo 1 de octubre:



Los Caimanes vs Unión Huaral

Estadio: Municipal de la Juventud

Hora: 11:00 am.



Cienciano vs Cultural Santa Rosa

Estadio: Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 3:00 pm.



Defensor La Bocana vs Sport Boys

Estadio: Sesquicentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.



César Vallejo vs Sport Áncash

Estadio: Mansiche - Trujillo

​Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs Carlos Mannucci

Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Cajamarca

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs Sport Loreto

Estadio: José Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:30 pm.

TABLA DE POSICIONES - SEGUNDA DIVISIÓN

Puesto Equipo PJ PG PE PP Goles GF GC PTS 1 Sport Boys 21 13 6 2 22 39 17 45 2 César Vallejo 20 10 8 2 22 43 21 38 3 D. Hualgayoc 21 10 5 6 19 54 35 35 4 Cultural Santa Rosa 21 9 7 5 10 30 20 34 5 Unión Huaral 20 10 3 7 6 38 32 33 6 Sport Victoria 21 9 5 7 3 29 26 32 7 Carlos A. Mannucci 20 8 7 5 14 39 25 31 8 Cienciano 20 7 6 7 4 34 30 27 9 Sport Loreto 20 7 5 8 -1 27 28 26 10 Deportivo Coopsol 20 6 7 7 -5 30 35 25 11 Alfredo Salinas 21 6 7 8 -6 29 35 23 12 Willy Serrato 20 5 4 11 -22 26 48 19 13 Los Caimanes 20 5 3 12 -18 25 43 12 14 Defensor La Bocana 20 6 3 11 -19 34 53 11 15 Sport Áncash 21 2 4 15 -29 17 46 8

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 10 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas