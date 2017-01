Segunda División: ¿Qué equipos son fijos en el torneo del 2017?

El 2016 la Segunda División nos brindó un torneo con muchas emociones de principio a fin. Y el campeonato de este año ya comenzó a tener expectiva pues equipos como Sport Boys, Mannucci, Cienciano y Vallejo ya se van armando. Pero, aún hay muchas dudas y en esta nota trataremos de aclararlas.

Solo 14 equipos confirmados



Hasta la fecha son 14 los equipos que han confirmado su participación en la Segunda División: 12 de ellos (Sport Boys, Carlos A. Mannucci, Cienciano, Sport Victoria, Alfredo Salinas, Coopsol, Cultural Santa Rosa, Los Caimanes, Sport Áncash, Sport Loreto, Unión Huaral y Willy Serrato) participaron del torneo del 2016.



Además, a la Segunda División se sumarán Deportivo Hualgayoc que el año pasado obtuvo un cupo al quedar segundo en la Copa Perú y César Vallejo que descendió de categoría tras ubicarse penúltimo en el Descentralizado 2016.



Caso Alianza Universidad y La Bocana



Los 16 equipos de la Segunda División debería completarse con Alianza Universidad y La Bocana. De ellos, uno ya decidió no participar en el torneo y el otro aún está en duda.



Los huanuqueños decidieron dar un paso al costado en la Segunda División y jugar la Copa Perú este año, según anunciaron días atrás en un comunicado oficial. Mientras que, según pudimos conocer, el 'Maretazo' no es fijo. "La Bocana nos ha comunicado que tiene la intención, pero todavía no ha confirmado su participación", le dijo Sergio Ludeña a Depor.

Equipos invitados

Ante la posibilidad de que algunos equipos se retiren la Segunda División ha invitado al torneo a Carlos Orellana, Deportivo Garcilaso y Racing de Huamachuco. Dichos cuadros tienen hasta el 27 de enero para dar su respuesta. Pero el principal inconveniente sería la suma que deben pagar.

La Segunda División ha invitado a Racing Club y otros equipos. Esos cuadros deben responder. (Facebook) La Segunda División ha invitado a Racing Club y otros equipos. Esos cuadros deben responder. (Facebook)

Caso León de Huánuco

León de Huánuco descendió el 2015 y el 2016 debía jugar en la Segunda División. Los huanuqueños reclamaron ante el TAS para volver a Primera, pero no tuvieron suerte y ahora desean participar del torneo de ascenso.



Sergio Ludeña no descartó la participación de los huanuqueños en la Segunda División, aunque ello no sería tan fácil. "León de Huánuco también sería un equipo invitado porque ya perdió su derecho el año pasado", manifestó.

Bases del torneo



La directiva de la Segunda División ya empezó a preparar las bases del torneo. Y la próxima debe haber novedades. "El martes o miércoles de la próxima semana debe estar terminada para ser revisada y aprobada en la asamblea. Ahora todo son propuestas", comentó Ludeña.



