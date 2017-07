Segunda División: todos los goles de la fecha 11 [VIDEO] 

La Segunda División no tiene pierde fecha tras fechas. Casi siempre se ven goleadas y esta jornada no fue la excepción. Carlos A. Mannucci y Los Caimanes no tuvieron compasión de sus rivales, golearon y festejaron. Veinticuatro goles fueron los que anotaron este fin de semana.

Carlos A. Mannucci volvió a la victoria tras una serie de malos resultados donde poco a poco iba quedando relegado en la tabla de posiciones. Y que mejor forma para reencontrarse con su hinchada, que con un 6-1 sobre La Bocana.

El otro equipo del Norte que goleó y gustó, fue Los Caimanes de Lambayeque. El equipo 'Lacoste' pasó por encima a Alfredo Salinas tras golearlo (5-0) en Chongoyape. Igual, los verdes se encuentran lejos de los primeros lugares.

El encuentro entre Deportivo Coopsol y Sport Loreto también nos regaló varios tantos: cinco en total. El cuadro local se quedó con el triunfo y con ello, escaló hasta la cuarta casilla del torneo. Está a nueve del líder, Sport Boys.

