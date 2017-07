Segunda División: todos los goles de la fecha 14 en un video que no te puedes perder

La Segunda División sigue regalando goles para todos los gustos. Y en la fecha 14 se registraron dieciséis tantos. No fue una jornada como en las anteriores, pero igual no tiene pierde. El 2-2 entre Deportivo Hualgayoc vs. Deportivo Coopsol fue el encuentro donde se vieron más tantos.

La sorpresa estuvo en el Miguel Grau del Callao entre Sport Boys y Willy Serrato. La visita le empató a los rosados sobre el final (1-1). Sin embargo, siguen respirando con tranquilidad en el primer lugar, pues le sigue llevando siete puntos al segundo, que es César Vallejo.

Segunda División: todos los resultados y tabla de posiciones tras la fecha 14 del torneo de ascenso



Unión Huaral fue el único equipo que obtuvo una goleada. Fue ante Sport Áncash en el Julio Lores Colán (3-0). El 'Pelícano' ya está en el cuarto puesto con veinte unidades y tiene veintiuno tantos a favor.

El conjunto más goleador del campeonato, hasta el momento, es Deportivo Hulgayoc con 31 goles, en condición de local ha marcado 22. Sport Boys y César Vallejo son los que menos tantos han recibidos (10).

