Sport Boys: ¿Por qué Johan Fano está molesto con los árbitros?

El último domingo, Sport Boys sumó su segunda derrota del año. Ello no le gustó al equipo que dirige Mario Viera y uno de los más molestos es Johan Fano. El ‘Cholo’ siente que los quieren perjudicar.



“En estas instancias se juegan muchas cosas. No sé que estará pasando, pero hay que tomar en cuenta muchos aspectos porque lastimosamente muchos no quieren ver al Sport Boys en Primera División. Nos perjudican a nosotros y a una directiva seria”, comentó Johan Fano a Depor.



Es más, Johan Fano criticó a Renzo Castañeda y su terna, quienes arbitraron el duelo ante Sport Loreto jugado el domingo en Pucallpa.



“No puede ser que Renzo (Castañeda) haya tomado decisiones con la que nos sentimos incómodos. A los 20 minutos no puedes tener 5 amarillas, en el segundo tiempo no nos cobró un penal y por mis compañeros me llegué a enterar que cambió los líneas. Eso no lo entiendo”, manifestó.



Por eso, Johan Fano pidió que los árbitros sean imparciales. “No queremos que nos regalen nada. Nunca nos hemos sentido campeones. Si no campeonamos que sea por errores nuestros, pero no por cosas extradeportivas”, sostuvo.



Pese a ello, Johan Fano ya tiene en la mira a Carlos A. Mannucci, su rival del domingo. “Ellos vienen de golear, pero tenemos que quedarnos con los tres puntos”, finalizó el delantero rosado.