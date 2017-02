Segunda División: Antes jugaron en un grande y ahora pelearán el ascenso con César Vallejo

En los mejores años de su carrera lograron un título nacional o defendieron a un grande. Pero hoy el objetivo es otro: ganar la Segunda División con César Vallejo. En esta nota te presentamos a los 'rankeados' del cuadro trujillano. Entre ellos suman 13 títulos: 12 campeonatos en nuestro país y un ascenso en Argentina.

Antonio Gonzales o simplemente 'Toñito' encabeza la lista. El volante logró dos títulos nacionales con Universitario: el 2009 y el 2013. El volante descendió con César Vallejo el 2016. Y ahora, con 30 años jugará la Segunda División por primera vez en su carrera.

Walter Vílchez no tiene nada que envidiar y es el integrante del plantel de César Vallejo con más títulos. En total campeonó 5 veces: 3 con Alianza Lima (2001, 2003 y 2004) y 2 con Sporting Cristal (2005 y 2012).



Junior Viza, por su parte, logró tres títulos con Alianza Lima (2003, 2004 y 2006) y Junior Ross 2 veces con el cuadro rimense (2012 y 2014). Y la lista la completa Leandro Fleitas, ex defensa blanquiazul, quién ascendió con Olimpia de Bahía Blanca a la Primera de Argentina. Ellos ahora buscan la gloria con César Vallejo.