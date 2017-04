Estadio lleno. Policías resguardando la seguridad del público. En Norte, Sur, Oriente y Occidente, la barra local de Sport Loreto cantaba incesantemente, como tratando de intimidar a los pocos fanáticos de Sport Boys, que visitaron al estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa. Pero nada resultó ser más anecdótico que la presencia de un perro. Sí, un can, otra vez presente en la Segunda División.



No se tiene registro de donde apareció o si tiene dueño o no. Lo cierto es que la mascota ingresó al terreno de juego antes de que el duelo entre Sport Boys y Sport Loreto reanuden las acciones en el segundo tiempo. Por supuesto, la presencia del can no pasó desapercibida y más de un asistente lo fotografió.



Y lo fotografió así: mimándose en el terreno de juego, con los ojos cerrados y con las cuatro patas arriba, casi casi como si estuviera durmiendo. Claro, poco le faltaba para hacer ello.



No es la primera vez que un perro sorprende con su presencia en un partido de la Segunda División del fútbol peruano. Pero también se ha visto en ligas inferiores del extranjero.



Por otro lado, Sport Boys ganó en su visita a Sport Loreto. Y aquí te mostramos el golazo que pudo anotar Sidney Faiffer de tiro libre. Pudo ser el tercero para los rosados, que buscan volver a Primera División.

Mira el golazo que pudo anotar Sidney Faiffer. (Video: Alejandro Rázuri)

