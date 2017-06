Segunda División: Programación, día y hora de la fecha 11 del torneo de ascenso

La lucha por el título de la Segunda División continúa. Y este fin de semana se jugará la fecha 11. Un partido se jugará el viernes, otro el sábado y los cincos restante el domingo. Ahí Sport Boys defenderá su ventaja, mientras que César Vallejo buscará acortar distancias.

Sport Boys tendrá una dura visita en la fecha 11 de la Segunda División. Los rosados irán a Cusco para medirse ante Cienciano. El cuadro rojo, por su parte, intentará ganar para acortar distancias y olvidarse de su humillante goleada ante Willy Serrato en Guadalupe.



César Vallejo, el escolta de Sport Boys, jugará dos días antes e intentará meterle presión. Los trujillanos recibirán el viernes a Unión Huaral en el inicio de la fecha 11 de la Segunda División. De local han ganado todo y buscarán alargar esa racha.

Sport Victoria es otro animador de la Segunda División. El cuadro iqueño marcha tercero, aunque está a ocho puntos del líder Sport Boys. Y eso lo obliga a hacer respetar su casa ante Hualgayoc que es quinto.



Carlos A. Mannucci que no ha logrado repuntar en la Segunda División, visitará a Defensor La Bocana. Ahí debe ganar pues una derrota los complicará con los puestos de descenso.

Así se jugará la fecha 11 del torneo:

Viernes 30 de junio:



César Vallejo vs. Unión Huaral

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 7:30 pm.

Sábado 01 de julio:



Deportivo Coopsol vs. Sport Loreto

Estadio: Rómulo Shaw - Chancay

Hora: 3:30 pm.

Domingo 02 de julio:



Los Caimanes vs. Alfredo Salinas

Estadio: Municipal - Chongoyape

Hora: 11:00 am.



Cienciano vs. Sport Boys

Estadio: Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 1:30 pm.



Sport Victoria vs. Hualgayoc

Estadio: José Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:00 pm.



Cultural Santa Rosa vs. Willy Serrato

Estadio: Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.



La Bocana vs. Carlos A. Mannucci

​Estadio: Sequiscentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 10 7 2 1 22 6 16 23 2 César Vallejo 9 5 4 0 22 5 17 19 3 S. Victoria 9 4 3 3 13 9 4 15 4 Santa Rosa 9 4 2 3 11 11 0 14 5 D. Hualgayoc 8 4 1 3 20 15 5 13 6 Sport Loreto 9 4 1 4 17 15 2 13 7 Cienciano 8 3 3 2 14 11 3 12 8 Coopsol 9 3 3 3 12 12 0 12 9 Alfredo Salinas 9 3 3 3 11 12 -1 12 10 Unión Huaral 9 4 0 5 15 19 -4 12 11 Carlos A. Mannucci 9 2 4 3 16 14 2 10 12 Willy Serrato 10 3 1 6 12 27 -15 10 13 Los Caimanes(*) 10 3 2 5 13 22 -9 9 14 La Bocana(*) 9 3 0 6 13 21 -8 7 15 Sport Ancash 10 1 3 6 8 20 -12 6

(*) La Bocana y Los Caimanes perdieron dos puntos por deudas.