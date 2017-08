Segunda División: Programación, día y hora de la fecha 16 del torneo de ascenso

Continúa la pelea por ascender. Este fin de semana se disputará la fecha 16 y dará inicio a la segunda rueda del Torneo. El puntero del campeonato Sport Boys, que descansó en la jornada anterior, jugará ante Unión Huaral, que marcha en la cuarta posición con 23 unidades.

A pesar de que Sport Boys descansó en la fecha anterior, terminó siendo el más beneficiado de la fecha 15, pues César Vallejo, su más cercano perseguidor, empató ante Deportivo Hualgayoc en el estadio Mansiche y dejó escapar la oportunidad de ponerse a 4 puntos de equipo ‘chalaco’.

Tabla de posiciones de la fecha 15 del torneo de ascenso



Sport Victoria, llegó a conseguir un triunfo valioso de visitante en la fecha 15 al vencer a Deportivo Coopsol por 0-2. Con esta victoria, Sport Victoria suma 25 puntos, la misma cantidad que tiene el equipo ‘poeta’ que se ubica segundo en la tabla de la Segunda División.

Así se jugará la fecha 16 del torneo:



Sábado 12 de agosto:



Cultural Santa Rosa vs Alfredo Salinas

​Estadio: Municipal Los Chankas - Andahuaylas

​Hora: 3:30 pm.



Sport Boys vs Sport Unión Huaral

​Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 3:30 pm.



Domingo 13 de agosto:



Sport Áncash vs Carlos A. Manucci

Estadio: Rosas Pampa

Hora: 12:00 pm.



Cienciano vs Deportivo Hualgayoc

​Estadio: Túpac Amaru - Sicuani

Hora: 3:00 pm.



Los Caimanes vs Deportivo Coopsol

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape

Hora: 3:00 pm.



U. César Vallejo vs Sport Victoria

Estadio: Municipal de Casagrande

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs Sport Loreto

Estadio: Municipal Carlos A. Olivares - Guadalupe

Hora: 4:00 pm.

