Segunda División: programación, día y hora de la fecha 17 del torneo de ascenso

Continúa la pugna por ascender. Este fin de semana se jugará una nueva fecha en el torneo de la Segunda División. El puntero del campeonato Sport Boys, viene de derrotar a Unión Huaral en el Callao y quiere seguir en racha para llegar a la Primera.

Los rosados, con 34 puntos en la tabla de posiciones, han sacado una ventaja de seis unidades a su más cercano perseguidor César Vallejo. En esta fecha 17, el equipo del puerto, se medirá ante Sport Loreto en Pucallpa.

El cuadro 'poeta', que quiere seguir en la pelea por el primer puesto, dará inicio a la fecha 17 cuando visite a Los Caimanes que marcha en las últimas posiciones de la tabla de la Segunda División.

Por su parte, Santa Rosa consiguió empatar contra Sport Victoria en la última fecha y ahora ambos equipos están igualados en la tercera casilla con 25 puntos.

Así se jugará la fecha 17 de la Segunda División:

Sábado 19 de agosto:



Los Caimanes vs U. César Vallejo

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape

Hora: 11:00 am.

Domingo 20 de agosto:



Sport Victoria vs Cienciano

Estadio: Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:30 pm.



Alfredo Salinas vs Sport Áncash

Estadio: Estadio Municipal de Espinar - Cusco

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs Sport Boys

Estadio: Aliardo Soria Pérez - Pucalpa

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs Willy Serrato

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs Santa Rosa

Estadio: Municipal El Frutillo - Bambamarca

Hora: 3:30 pm.



La Bocana vs Deportivo Coopsol

Estadio: Sesquicentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.

