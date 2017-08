Segunda División: programación de la fecha 18 del torneo de ascenso

La Segunda División entra en momentos de suspenso. El puntero del campeonato, Sport Boys perdió en la fecha pasada en Pucallpa ante Sport Loreto, y no pudo alargar su ventaja en la tabla de posiciones sobre el escolta César Vallejo.



Pese al traspié en la fecha pasada, los rosados continúan siendo los líderes del torneo de ascenso y, este domingo, tratará de recuperarse cuando recibirá a Carlos A. Mannucci en el Miguel Grau.



Médico de Perú: "Paolo y Rodríguez van por buen camino con sus lesiones"



El cuadro 'poeta' quiere seguir en la pelea por el primer lugar del campeonato y no perderle el rastro a Sport Boys. En esta fecha 18, recibirá en el estadio Mansiche de Trujillo a La Bocana, que se encuentra en las últimas posiciones de la tabla.

Sport Vitoria que está tercero en la tabla, consiguió un valioso triunfo de local en la pasada fecha ante Cienciano. Ahora tendrá que visitar a Cultural Santa Rosa que se ubica en la cuarta posición.

Así se jugará la fecha 18 de la Segunda División:

Domingo 27 de agosto:



Sport Áncash vs Deportivo Hualgayoc

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 12 m.



Cienciano vs Los Caimanes

Estadio: Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 3:00 pm.



Sport Boys vs Carlos A. Mannucci

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Santa Rosa vs Sport Victoria

Estadio: Municipal Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.



César Vallejo vs Defensor La Bocana

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs Sport Loreto

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs Alfredo Salinas

Estadio: Carlos A. Olivares - Guadalupe

Hora: 4:00 pm.



Descansa: Deportivo Coopsol

Tabla de posiciones: así se mueve en la fecha 1 del Torneo Clausura 2017



TE PUEDE INTERESAR