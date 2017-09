Momentos de suspenso en la Segunda División. Pese a que el líder Sport Boys no consiguió ganar la fecha pasada ante Alfredo Salinas en Cusco, tendrá la oportunidad de alejarse de su escolta César Vallejo este fin de semana. Los rosados reciben, en el estadio Miguel Grau del Callao, a Deportivo Hualgayoc.

Los del puerto tienen 36 puntos y deberán aprovechar que el equipo de César Vallejo no ganó en su visita a Deportivo Coopsol en la fecha 19. Además, le tocará descansar en esta nueva jornada de Segunda División.

Pero no solamente la pugna por ascender está entre Sport Boys y César Vallejo, pues Sport Victoria se ubica en la tercera posición con 31 puntos. Para esta fecha 20, el equipo de la ciudad de Ica visitará a Willy Serrato.

Por su parte, Deportivo Hualgayoc que está en la cuarta casilla con 29 unidades, podría meterse en la pelea por la primera posición en caso llegue a vencer a Sport Boys en el Callao.

Así se jugará la fecha 20 de la Segunda División:

Sábado 9 de septiembre:



Cultural Santa Rosa vs Defensor La Bocana

Estadio: Municipal Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.

Domingo 10 de septiembre:



Sport Áncash vs Los Caimanes

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 12:00 pm.



Cienciano vs Deportivo Coopsol

Estadio: Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 3:00 pm.



Sport Boys vs Deportivo Hualgayoc

​Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs Alfredo Salinas

​Estadio: Julio Lores Colan - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs Carlos Mannucci

Estadio: Aliardo Soria Pérez - Pucalpa

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs Sport Victoria

​Estadio: Carlos Olivares - Guadalupe

Hora: 4:00 pm.

