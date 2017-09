Segunda División: programación, día y hora de la fecha 21 del torneo de ascenso

El puntero Sport Boys, consiguió un triunfo importante ante Deportivo Hualgayoc en la Segunda División y se alejó de su escolta César Vallejo. Con esta victoria, los rosados sumaron 39 unidades y cada vez están más cerca de lograr el ascenso.

Para esta nueva fecha, Sport Boys no la tendrá nada fácil, pues deberán visitar a Sport Victoria que empató la jornada anterior con Willy Serrato. Los iqueños necesitan ganar para no alejarse de las primeras posiciones ya que se ubican en la cuarta casilla con 32 puntos.

Pese a haber descansado la fecha pasada, César Vallejo continúa siendo el escolta del puntero Sport Boys. El cuadro poeta regresará a las canchas con la consigna de ganar a Cienciano del Cusco y seguir luchando por regresar a Primera División.

Cultural Santa Rosa apabulló 6-1 la jornada anterior a Defensor La Bocana. Debido a la gran victoria obtenida, el equipo andahuaylino está en la tercera posición con 32 puntos y ahora buscará llevarse los tres puntos cuando visite a Deportivo Coopsol.

Así se jugará la fecha 21 de la Segunda División:

Sábado 16 de septiembre:



Deportivo Coopsol vs Cultural Santa Rosa

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay

Hora: 3:30 pm.



César Vallejo vs Cienciano

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.

Domingo 17 de septiembre:



Los Caimanes vs Willy Serrato

Estadio: Municipal de la Juventud - Lambayeque

Hora: 11:00 am.



Sport Victoria vs Sport Boys

Estadio: José Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:30 pm.



Alfredo Salinas vs Sport Loreto

Estadio: Municipal de Espinar - Cusco

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs Unión Huaral

​Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Hualgayoc

Hora: 3:30 pm.



Defensor La Bocana vs Sport Áncash

​Estadio: Sesquicentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.

