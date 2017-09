El final cada vez está más cerca. Sport Boys está más puntero que nunca a falta de ocho fecha. Gracias a la victoria que consiguió ante Sport Victoria en Ica, los rosados le han sacado cinco puntos de ventaja a su más cercano perseguidor: César Vallejo, que tiene 37 unidades.



Para esta fecha 22 del torneo de ascenso, Sport Boys llegará en buen nivel futbolístico para recibir en el estadio Miguel Grau a Los Caimanes, que se encuentra en las últimas posiciones. El equipo chiclayano necesita conseguir un triunfo para salir del fondo de la tabla y no poner en juego su permanencia.

El escolta, César Vallejo viene de ganar en Trujillo a Cienciano, y logró sumar 37 puntos. El cuadro poeta tendrá una difícil misión en esta nueva jornada de la Segunda División cuando visite a Cultural Santa Rosa que se ubica en la tercera posición con 33 puntos.

Deportivo Hualgayoc logró recuperar la cuarta casilla la fecha pasada al haber goleado a Unión Huaral. El equipo cajamarquino tiene 32 puntos y desea seguir escalando posiciones cuando visite a Sport Loreto en Pucalpa.

Así se jugará la fecha 22 de la Segunda División:

Domingo 24 de septiembre:



Sport Ancash vs Deportivo Coopsol

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 12:00 pm.



Sport Boys vs Los Caimanes

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs Alfredo Salinas

​ Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Cultural Santa Rosa vs César Vallejo

Estadio: Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs Sport Victoria

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs Deportivo Hualgayoc

Estadio: Aliardo Soria Pérez - Pucalpa

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs Defensor La Bocana

Estadio: Carlos Olivares - La Libertad

Hora: 4:00 pm.

