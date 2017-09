Continúa la pelea por ascender. Restan tan solo 7 fechas para que la Segunda División tenga un nuevo campeón. El equipo de Sport Boys, se perfila para lograr el ansiado objetivo. Los rosados suman 45 unidades en la tabla tras vencer la fecha pasada a Los Caimanes.



Para esta jornada 23, Sport Boys quiere ampliar su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores cuando visite a La Bocana, equipo que se ubica en las últimas posiciones del torneo con tan solo 11 puntos. El equipo dirigido por Mario Viera, desea regresar a la Primera División después de cinco años.



César Vallejo, que no pasó del empate la fecha pasada con Cultural Santa Rosa, no pierde la esperanza de ascender. Los 'poetas' suman 38 puntos, y este fin de semana recibirá a Sport Áncash, que tendrá en el banco a su nuevo técnico, Paolo Maldonado.

En tanto, Deportivo Hualgayoc continúa con el sueño de lograr el ascenso. El cuadro cajamarquino suma 35 puntos, y buscará seguir escalando posiciones cuando reciba en esta nueva jornada de la Segunda División a Carlos A. Mannucci.

Así se jugará la fecha 23 del torneo de Segunda División:

Sábado 30 de septiembre:



Deportivo Coopsol vs Willy Serrato

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay

Hora: 3:30 pm.



Domingo 1 de octubre:



Los Caimanes vs Unión Huaral

Estadio: Municipal de la Juventud

Hora: 11:00 am.



Cienciano vs Cultural Santa Rosa

Estadio: Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 3:00 pm.



Defensor La Bocana vs Sport Boys

Estadio: Sesquicentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.



César Vallejo vs Sport Áncash

Estadio: Mansiche - Trujillo

​Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs Carlos Mannucci

Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Cajamarca

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs Sport Loreto

Estadio: José Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:30 pm.



