Segunda División: programación de la fecha 14 del torneo de ascenso

La Segunda División tiene en Sport Boys a su principal candidato. Y este fin de semana, en la penúltima fecha de la primera rueda, los rosados reciben buscarán alargar la ventaja que le llevan a César Vallejo y Sport Victoria.

Sport Boys recibirá en el Callao a Willy Serrato. El rival marcha en la parte baja de la tabla y los chalacos tienen una ocasión perfecta para sumar treinta y tres puntos. Además, será su último partido de la primera rueda pues descansan en la fecha 15.



Segunda División: Resultados y tabla de la fecha 13 del torneo de ascenso

César Vallejo, que tiene siete puntos menos que Sport Boys y llega motivado tras ganarle a Carlos A. Mannucci, tendrá una dura visita. Los trujillanos viajarán hasta Espinar para medirse ante Alfredo Salinas.

Sport Victoria, por su parte, recibe a Defensor La Bocana. Los iqueños marchan terceros y deben ganar en casa para no alejarse más de Sport Boys. Mientras que, el 'Maretazo' es penúltimo en la tabla.

El duelo entre Carlos A. Mannucci y Cienciano será otro de los partidos atractivos de la fecha. Ambos pelearon el ascenso el 2016, aunque hoy están a catorce puntos de Sport Boys. Una derrota o empate sería terrible para cualquiera de los dos.

Así se jugará la fecha 14:

Domingo 23 de julio:

Alfredo Salinas vs. César Vallejo

Estadio: Municipal - Espinar

Hora: 3:00 pm.



Sport Boys vs. Willy Serrato

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs. La Bocana

Estadio: Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs. Deportivo Coopsol

Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Hualgayoc

Hora: 3:30 pm



Carlos A. Mannucci vs. Cienciano

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. Sport Áncash

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. Santa Rosa

Estadio: Aliardo Pérez Soria

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Los Caimanes