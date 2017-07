Vuelve la Segunda División: Programación de la fecha 15 del torneo de ascenso

Este fin de semana se jugará la última fecha de la primera rueda de la Segunda División. Ahí Sport Boys, el líder del torneo, descansará. Mientras que, César Vallejo, Sport Victoria y otros equipos que pelean el título buscarán ganar y acortar distancias.

El sábado se jugarán dos duelos de la fecha 15 de la Segunda División. Y la jornada se completará el domingo con los cinco restantes.



¿Quién ganará el Torneo Apertura? Usa la calculadora Depor y mira qué equipo se puede llevar el título



César Vallejo que marcha segundo y está a siete puntos de Sport Boys recibirá a Deportivo Hualgayoc. Los trujillanos deben ganar para ponerse a cuatro unidades, aunque tendrán al frente a un rival que marcha cuarto en la Segunda División.

Sport Victoria, por su parte, visitará a Deportivo Coopsol en Chancay. Sumar de a tres es clave para los dirigidos por Carlos Cortijo pues se pondrán a seis puntos de Sport Boys.

Cienciano recibirá a Alfredo Salinas y buscará celebrar su segundo triunfo con Sergio Ibarra como su DT. Mientras que, Carlos A. Mannucci visitará a Cultural Santa Rosa.

Así se jugará la fecha 15:

Sábado 05 de Agosto:

Deportivo Coopsol vs. Sport Victoria

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay

Hora: 3:30 pm.



Sport Áncash vs. Sport Loreto

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 3:30 pm

Domingo 06 de Agosto:

Cienciano vs. Alfredo Salinas

Estadio: Túpac Amaru - Sicuani

Hora: 3:00 pm.



La Bocana vs. Los Caimanes

Estadio: Sequiscentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.



Santa Rosa vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.



César Vallejo vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Mansiche -Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Unión Huaral

Estadio: Carlos A. Olivares

Hora: 4:00 pm.



Descansa: Sport Boys

TABLA DE POSICIONES

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 14 9 4 1 28 10 18 31 2 César Vallejo 13 6 6 1 28 10 18 24 3 S. Victoria 13 6 4 3 19 11 8 22 4 D. Hualgayoc 13 6 2 5 31 23 8 20 5 Unión Huaral 13 6 2 5 21 20 1 20 6 Carlos A. Mannucci 13 5 4 4 28 20 8 19 7 Santa Rosa 13 5 4 4 15 14 1 19 8 Sport Loreto 13 5 2 6 21 20 1 17 9 Alfredo Salinas(4) 13 5 4 4 19 20 -1 17 10 Cienciano 13 4 4 5 18 18 0 16 11 Coopsol 13 4 4 5 18 21 -3 16 12 Willy Serrato 13 4 2 7 16 32 -16 14 13 Los Caimanes(1) 13 4 2 7 18 31 -13 8 14 La Bocana(3) 13 4 1 8 20 33 -13 7 14 Sport Ancash(2) 13 1 3 9 10 27 -17 4

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 6 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas

ESTO TE PUEDE INTERESAR

'Puchungo' Yáñez y sus imperdibles anécdotas con Waldir Sáenz, el 'Puma' Carranza y 'Balán' Gonzales [VIDEO]