Tras su victoria ante Santa Rosa, Sport Boys es líder del torneo de Segunda División con 27 puntos. Los rosados, que sueñan con el ascenso, le han sacado siete unidades de ventaja a su más cercano perseguidor, César Vallejo.

Los primeros lugares se mantiene inamovible, pero lo que ha sufrido una variante es de la mitad de la tabla para abajo. La Comisión de Justicia del torneo de ascenso le restó puntos a Los Caimanes y a Alfredo Salinas. A ambos clubes le quitaron dos unidades por deudas.

Con esta resta de puntos, Alfredo Salinas cayó del puesto 9 al 11. Mientras que Los Caimanes se quedó en el lugar 13.



Por otro lado, Cienciano se pondrá al día cuando visite a Hualgayoc en el estadio Municipal El Frutillo de Bambamarca. El cotejo está programado para las 3:30 p.m.



PROGRAMACIÓN FECHA 13 DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Domingo 16 de julio



Cienciano vs. Sport Loreto

Estadio Garcilaso de la Vega – Cusco

Hora: 3:00 p.m.

Entradas: Popular Norte: 15 soles, Oriente: 20 soles, Occidente: 20 soles



César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci

Estadio Mansiche – Trujillo – La Libertad

Hora: 3:30 p.m.

Entradas: Popular Norte y Sur: 20 soles, Oriente: 30 soles, Occidente A y B: 40 soles, Occidente Butaca: 50 soles



Deportivo Coopsol vs. Alfredo Salinas

Estadio Rómulo Shaw Cisneros – Chancay – Lima

Hora: 3:30 p.m.

Entrada general: 20 soles

Cultural Santa Rosa vs. Unión Huaral

Estadio Municipal Los Chankas de Andahuaylas

Hora: 3:30 p.m.

Entrada general: 20 soles



Defensor La Bocana vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio Sesquicentenario – Sechura – Piura

Hora: 3:30 p.m.

Entradas: Populares Norte y sur: 12 soles, Oriente: 15 soles, Occidente: 20 soles

Sport Ancash FC vs. Sport Boys

Estadio Rosas Pampa de Huaraz – Ancash

Hora: 3:30 p.m.

Entradas: Popular Sur: 12 soles, Oriente: 12 soles, Occidente: 15 soles, Palco: 20 soles



DESCANSA: Willy Serrato

TABLA DE POSICIONES - ACTUALIZADA

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 12 8 3 1 24 7 17 27 2 César Vallejo 11 5 5 1 24 8 16 20 3 S. Victoria 11 5 3 3 15 10 5 18 4 D. Hualgayoc 10 5 1 4 27 17 10 16 5 Carlos A. Mannucci 11 4 4 3 25 16 9 16 6 Sport Loreto 11 5 1 5 21 19 2 16 7 Unión Huaral 11 5 1 5 18 20 -2 16 8 Coopsol 11 4 3 4 16 17 -1 15 9 Santa Rosa 10 4 2 4 11 12 -1 14 10 Cienciano 10 3 4 3 15 14 1 13 11 Alfredo Salinas (4) 11 4 3 4 16 19 -3 13 12 Willy Serrato 11 4 1 6 13 27 -14 13 13 Los Caimanes(1) 12 4 2 6 18 28 -10 8 14 Sport Ancash(2) 11 1 3 7 8 21 -13 4 15 La Bocana(3) 11 3 0 8 16 32 -16 3

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 6 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas

