Este fin de semana culminará la primera rueda de la Segunda División. En la última jornada, el líder Sport Boys descansará y lo aprovechará para jugar un amistoso en Estados Unidos. Mientras que, sus rivales más cercanos esperar acortar distancias.

Sport Boys sumó 31 puntos en la primera rueda y culminará como único líder. Aunque, a los chalacos les interesa saber cuantos puntos de ventaja le llevarán al segundo culminada la primera rueda. Por eso, estarán pendientes a lo que pase en la fecha 15 de la Segunda División.

César Vallejo, que marcha segundo, recibirá en Trujillo a Deportivo Hualgayoc. Los 'poetas' tienen una gran chance para ponerse a cuatro puntos del líder Sport Boys. Ganar es una obligación.

Con la misma necesidad, Sport Victoria visitará en Chancay a Deportivo Coopsol. Duro escollo para un equipo que también busca acercarse a Sport Boys.

El histórico Unión Huaral es una de las sorpresas del torneo con Raziel García como su principal figura. El 'Pelícano' marcha cuarto y en esta fecha visitará a Willy Serrato en Guadalupe.

Así se jugará la fecha 15:



Sábado 05 de Agosto:



Deportivo Coopsol vs. Sport Victoria

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay

Hora: 3:30 pm.



Sport Áncash vs. Sport Loreto

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 3:30 pm



Domingo 06 de Agosto:



Cienciano vs. Alfredo Salinas

Estadio: Túpac Amaru - Sicuani

Hora: 3:00 pm.



La Bocana vs. Los Caimanes

Estadio: Sequiscentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.



Santa Rosa vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.



César Vallejo vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Mansiche -Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Unión Huaral

Estadio: Carlos A. Olivares

Hora: 4:00 pm.



Descansa: Sport Boys