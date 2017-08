Mantenerse en la punta de la Segunda División es el gran objetivo de Sport Boys. Y en el inicio de la segunda rueda los rosados no quieren correr riesgos. Por eso, buscarán ganarlo todo para volver a Primera.

En el inicio de la fecha 16 de la Segunda División, Sport Boys recibirá a Unión Huaral. Luego de los festejos por su aniversario los rosados buscarán aumentar su ventaja o al menos mantenerla. Para ello deben ganarle a un rival que llega en alza.

Al acecho de Sport Boys están César Vallejo y Sport Victoria. Ambos tienen seis puntos menos y este domingo se enfrentarán en Casa Grande, a una hora de Trujillo. Los 'poetas' quieren reencontrarse con el triunfo.

Otro equipo que espera volver a celebrar en la Segunda División es Carlos A. Mannucci. La llegada de Osnar Noronha, Manuel Ugaz, Javier Salazar, entre otros ha ilusionado a los carlistas. Aunque, tendrán una dura prueba: visitarán a Sport Áncash en Huaraz.

Por último, Cienciano recibirá en Sicuani al sorprendente Deportivo Hualgayoc. Los rojos quieren dejar atrás la irregularidad de la primera rueda.

Así se jugará la fecha 16 del torneo:



Sábado 12 de agosto:



Cultural Santa Rosa vs Alfredo Salinas

​Estadio: Municipal Los Chankas - Andahuaylas

​Hora: 3:30 pm.



Sport Boys vs Sport Unión Huaral

​Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 3:30 pm.



Domingo 13 de agosto:



Sport Áncash vs Carlos A. Manucci

Estadio: Rosas Pampa

Hora: 12:00 pm.



Cienciano vs Deportivo Hualgayoc

​Estadio: Túpac Amaru - Sicuani

Hora: 3:00 pm.



Los Caimanes vs Deportivo Coopsol

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape

Hora: 3:00 pm.



U. César Vallejo vs Sport Victoria

Estadio: Municipal de Casa Grande

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs Sport Loreto

Estadio: Municipal Carlos A. Olivares - Guadalupe

Hora: 4:00 pm.

TABLA DE POSICIONES

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 14 9 4 1 28 10 18 31 2 César Vallejo 14 6 7 1 32 14 18 25 3 S. Victoria 14 7 4 3 21 10 8 25 4 Unión Huaral 14 7 2 5 24 21 3 23 5 Santa Rosa 14 6 4 4 16 14 2 22 6 D. Hualgayoc 14 6 3 5 35 27 8 21 7 Carlos A. Mannucci 14 5 4 5 28 21 7 19 8 Sport Loreto 14 5 3 6 22 21 1 18 9 Alfredo Salinas(4) 14 5 5 4 20 21 -1 18 10 Cienciano 14 4 5 5 19 19 0 17 11 Coopsol 14 4 4 6 18 23 -5 16 12 Willy Serrato 14 4 2 8 17 35 -18 14 13 La Bocana(3) 14 4 2 8 22 34 -12 8 14 Los Caimanes(1) 14 4 2 8 19 33 -14 8 15 Sport Ancash(2) 14 1 4 9 11 28 -17 5

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 8 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas