Sport Boys y César Vallejo. Hoy la pelea por le ascenso vía Segunda División tiene a ambos equipos como principales protagonistas. Y este fin de semana en la fecha 17 del torneo ambos seguirán luchando por el cupo a Primera.

La fecha 17 de la Segunda División comenzará el sábado en Lambayeque. Ahí César Vallejo visitará a Los Caimanes. Sumar los tres puntos es casi una obligación para los 'poetas' pues con ello le meterán presión a Sport Boys y se pondrán a tres puntos de la 'Misilera'.

Sport Boys visitará Pucallpa el domingo en un duelo clave para los rosados. Los chalacos llevan diez fechas invictos (siete triunfos y tres empates) y quieren mantener esa racha sumando ante Sport Loreto en Pucallpa.

Sport Victoria es otro de los equipos que pelea por llegar a Primera y buscará recuperarse en Ica frente a Cienciano. Cultural Santa Rosa, tiene la misma cantidad de puntos, y se medirá ante Deportivo Hualgayoc.

Carlos A. Mannucci, por su parte, recibirá en Trujillo a Willy Serrato y espera que los de arriba caigan para acortar distancias. Mientras que, Unión Huaral es el equipo que descansa en esta fecha.

Así se jugará la fecha 17 de la Segunda División:



Sábado 19 de agosto:



Los Caimanes vs U. César Vallejo

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape

Hora: 11:00 am.



Domingo 20 de agosto:



Sport Victoria vs Cienciano

Estadio: Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:30 pm.



Alfredo Salinas vs Sport Áncash

Estadio: Estadio Municipal de Espinar - Cusco

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs Sport Boys

Estadio: Aliardo Soria Pérez - Pucalpa

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs Willy Serrato

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs Santa Rosa

Estadio: Municipal El Frutillo - Bambamarca

Hora: 3:30 pm.



La Bocana vs Deportivo Coopsol

Estadio: Sesquicentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Unión Huaral

TABLA DE POSICIONES