La Segunda División ha ingresado en una fecha clave, pues podría cambiar de líder. Sport Boys defiende la punta este domingo ante Alfredo Salinas en la altura de Espinar. Pero, su rival más cercano: César Vallejo visita, esta tarde, a Coopsol en Chancay. Si los trujillanos ganan, serán los nuevos punteros.

Los rosados vienen de igualar ante Mannucci en el Callao. Solo tienen un punto más que César Vallejo. Por eso, un nuevo traspié le podría significar perder el liderato. La 'Misilera' solo ha ganado un puntos de los últimos seis.

El sábado, César Vallejo puede escalar hasta el primer lugar. Se medirá ante Coopsol en Chancay. Los trujillanos llegan bien motivados, pues tienen tres victorias consecutivas. El último domingo derrotaron 4-2 a La Bocana.

Santa Rosa es otro de los equipos que sueña con el ascenso. Se encuentra en la tercera casilla y está a seis unidades del primer puesto. Y el domingo chocará ante Los Caimanes en Chongoyape (Lambayeque). Viene de golear a Sport Victoria en su estadio (4-1).

Precisamente, Sport Victoria tiene la chance de recuperarse y volver a entrar en la pelea. Recibirá a Sport Áncash en Ica: en el papel tienen todo para quedarse con los tres puntos. De hacerlo, puede quedar a cuatro puntos de Sport Boys.

Así se jugará la fecha 19 de la Segunda División:



Sábado 2 de setiembre:



Deportivo Coopsol vs. César Vallejo

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay - Lima

3:30 pm



Domingo 3 de setiembre:



Los Caimanes vs. Santa Rosa

Estadio: Estadio Municipal de la Juventud - Chongoyape

11:00 am



Alfredo Salinas vs. Sport Boys

Estadio: Estadio Municipal de Espinar - Cusco

3:30 pm



Carlos A. Mannucci vs. Unión HUaral

Estadio: Mansiche de Trujillo - La Libertad

3:30 pm



Sport Victoria vs. Sport Áncash

Estadio: José Picasso Peratta - Ica

3:30 pm



La Bocana vs. Cienciano

Estadio: Estadio Sesquicentenario - Sechura

3:30 pm



Lunes 4 de setiembre

Deportivo Hualgayo vs. Willy Serrato

Estadio: Estadio José Galvez Egusquiza - Cajamarca

3:30



Descansa: Sport Loreto

TABLA DE POSICIONES - SEGUNDA DIVISIÓN

Puesto Equipo PJ PG PE PP GC DG DG Puntos 1 Sport Boys 17 10 5 2 31 13 18 35 2 César Vallejo 17 9 7 1 39 17 22 34 3 Santa Rosa 17 8 5 4 22 16 6 29 4 Sport Victoria 17 8 4 5 25 18 7 28 5 D. Hualgayoc 17 7 5 5 41 30 11 26 6 Carlos A. Mannucci 17 7 5 5 34 23 11 26 7 Unión Huaral 16 8 2 6 27 23 4 26 8 Sport Loreto 17 7 3 7 25 24 1 24 9 Alfredo Salinas(4) 17 6 5 6 25 25 0 21 10 Cienciano 17 5 6 6 25 25 0 21 11 Coopsol 16 4 6 6 21 26 -5 18 12 Willy Serrato 17 5 2 10 21 41 -20 17 13 La Bocana(3) 16 5 2 9 26 40 -14 9 14 Los Caimanes(1) 17 4 3 10 22 38 -16 9 15 Sport Áncash(2) 17 1 4 12 12 37 -25 5

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 8 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas