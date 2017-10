Las fechas pasan y el Callao se ilusiona con volver a ver a Sport Boysen Primera. La 'Misilera' es el líder de la Segunda División y le lleva siete puntos de ventaja a César Vallejo. Y este fin de semana la defenderá en la jornada 24 del torneo.

Sport Boys recibirá en el Callao a Deportivo Coopsol. Ahí los rosados esperan alargar su buen momento: llevan seis fechas invictos y han ganado sus últimos cuatro duelos.

Y Sport Boys también espera que César Vallejo tropiece. El 'Poeta' no tiene margen de error y visitará a Willy Serrato en Guadalupe. Aunque, llega motivado luego de golear 8-1 a Sport Áncash.

Deportivo Hualgayoc es el tercero en la tabla, aunque está lejos de Sport Boys: los rosados le llevan diez puntos. Por eso, si desean acercarse deben ganarle a Afredo Salinas en Espinar.

La fecha se completará con los duelos entre Sport Áncash ante Cienciano, Mannucci frente a Sport Victoria, Sport Loreto recibirá a Los Caimanes y Unión Huaral ante La Bocana.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 24:

Domingo 08 de Octubre:

Sport Áncash vs Cienciano

Estadio: Rosas Pampa (Huaraz)

Hora: 12:00 m.



Sport Boys vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Hora: 3:30 pm



Carlos A. Mannucci vs. Sport Victoria

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30 pm



Sport Loreto vs. Los Caimanes

Estadio: Aliardo Pérez Soria (Pucallpa)

Hora: 3:30 pm



Alfredo Salinas vs. Hualgayoc

Estadio: Municipal (Espinar)

Hora: 3:30 pm



Unión Huaral vs. La Bocana

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30 pm



Willy Serrato vs. César Vallejo

Estadio: Carlos A. Olivares

Hora: 4:00 pm

TABLA DE POSICIONES: