La Segunda División cada vez se pone más emocionante y la fecha 12 del torneo lo será aún más. Sport Boys hoy le lleva cuatro puntos de ventaja a César Vallejo, pero puede alejarse si este domingo gana y los 'poetas' pierden.

Sport Boys recibirá en el Callao a Cultural Santa Rosa. Los rosados llevan seis fechas invictos producto de cuatro triunfos y dos empates. Además, de locales no han perdido en el año. Y quieren seguir en esa senda para mantener su ventaja.



César Vallejo, por su parte, visitará a Sport Loreto en Pucallpa. Dura plaza para el cuadro 'poeta' que es el único invicto de la Segunda División. Y si no pueden caer pues Sport Boys podría alejarse más.

Sport Victoria es el tercer cuadro en la pelea, aunque en la fecha 12 de la Segunda División le tocará descansar. Por eso, debe esperar que Sport Boys y César Vallejo no sumen para no alejarse más.



Carlos A. Mannucci se recuperó ante La Bocana y esta semana recibe a Coopsol que en las últimas fechas ha repuntado. Mientras que, Cienciano ya con Sergio Ibarra como su nuevo técnico visitará a Unión Huaral.

Así se jugará la fecha 12 del torneo:

Domingo 09 de julio:



Alfredo Salinas vs. La Bocana

Estadio: Municipal- Espinar

Hora: 3:30 pm.



Hualgayoc vs. Los Caimanes

Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Hualgayoc

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Coopsol

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Sport Boys vs. Santa Rosa

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. Cienciano

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. César Vallejo

Estadio: Aliardo Soria - Pucallpa

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Sport Áncash

Estadio: Carlos A. Olivares

Hora: 4:00 pm.



Descansa: Sport Loreto







Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 11 7 3 1 23 7 16 24 2 César Vallejo 10 5 5 0 23 6 17 20 3 S. Victoria 10 5 3 3 15 10 5 18 4 Coopsol 10 4 3 3 15 14 1 15 5 Santa Rosa 9 4 2 3 11 11 0 14 6 Carlos A. Mannucci 10 3 4 3 22 15 7 13 7 D. Hualgayoc 10 4 1 4 21 17 4 13 8 Sport Loreto 10 4 1 5 19 18 1 13 9 Unión Huaral 10 4 1 5 16 20 -4 13 10 Cienciano 9 3 4 2 15 12 3 13 11 Alfredo Salinas 10 3 3 4 11 17 -6 12 12 Los Caimanes(1) 11 4 2 5 18 22 -4 10 13 Willy Serrato 10 3 1 6 12 27 -15 10 14 Sport Ancash(2) 10 1 3 6 8 20 -12 4 15 La Bocana(3) 10 3 0 7 14 27 -13 3

(1) Los Caimanes perdió 4 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 6 puntos por deudas.