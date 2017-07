Sport Victoria presentó a sus refuerzos Tressor Moreno y Juan Cominges con los que espera dar pelea en el campeonato de la Segunda División. Ambos jugadores tuvieron motivos distintos para aceptar el reto de representar al conjunto iqueño.

"Es muy sencillo. Perú siempre me gustó y a mi familia también. El proyecto del club es muy ambicioso y me gustó. Para nosotros es importante llegar y aportar", señaló el mediocampista colombiano, quien vuelve al fútbol peruano luego de 17 años. Su primer periodo fue con Alianza Lima.

Tressor Moreno tras confirmarse su regreso a Perú: "Estoy dolido con Alianza Lima"

La 'Jirafa' Cominges, por su parte, contó que se había retirado de las canchas a sus 33 años. Se sentía desilusionado del sistema de nuestro fútbol. Sin embargo, el diálogo con el presidente del Sport Victoria hizo que se diera una nueva oportunidad en el fútbol.

Tressor Moreno y Juan Cominges fueron presentados en Sport Victoria. (Jesús Saucedo/Steve Romero)

"La conversación me pareció sincera. Confío una vez más en el fútbol. Me alegra ser parte de un proyecto que me alienta para competir y perseguir un objetivo", señaló Cominges cuyo último club fue Cienciano del Cusco.

Los refuerzos se pondrán a las órdenes del técnico Adhemir Arroé. El debut de ambos podría darse la siguiente semana (esta fecha descansa) cuando Sport Victoria visite a Los Caimanes en Chongoyape.

