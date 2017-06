La Segunda División entrará a la tercera parte del torneo cuando se juegue la fecha 10. El partido más atractivo de la fecha será el Sport Boys vs. César Vallejo. Sport Victoria, Cienciano y los demás equipos esperan que el líder caiga o un empate.

Sport Boys se medirá ante César Vallejo en un Miguel Grau que promete ser una fiesta. El Callao ha comenzado a ilusionarse con ver a la 'Misilera' llegar a Primera. Y un triunfo ante los trujillanos es clave para los chalacos.



Segunda División: equipo que ocupa el penúltimo lugar tiene al goleador del torneo de ascenso [VIDEO]

Sport Victoria, que anunció el fichaje de Tressor Moreno y marcha tercero en la Segunda División, irá a Espinar para medirse ante Alfredo Salinas. Partido demasiado duro para un cuadro que está obligado a ganar para acortar distancias con los dos primeros.

Cienciano, por su parte, se enfrentará ante Willy Serrato en Guadalupe. El 'Papá' tiene que comenzar a ganar de visita si desea pelear el ascenso vía la Segunda División. Y al frente tiene a un rival que tiene problemas de pagos.

Después de 19 años: Tressor Moreno regresará al Perú para jugar en la Segunda División

Por último, Carlos A. Mannucci espera recuperarse de su derrota en Ica ante Sport Victoria. La novedad sería el ingreso de Segundo Acevedo, mientras que Donny Neyra iría al banco.

Así se jugará la fecha 10:



Sábado 24 de Junio:



Sport Áncash vs. Cultural Santa Rosa

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 8:00 pm.



Domingo 25 de Junio:



Alfredo Salinas vs. Sport Victoria

Estadio: Municipal - Espinar

Hora: 3:00 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Los Caimanes

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Sport Boys vs. César Vallejo

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. La Bocana

Estadio: ​Aliardo Soria - Pucallpa

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Cienciano

Estadio: Carlos A. Olivares - Guadalupe

Hora: 3.30 pm.



Descansa: Deportivo Hualgayoc





TABLA DE POSICIONES