La Segunda División continúa de intensa como desde la primera fecha. Y este fin de semana habrán partidos que se llevarán todas las miradas. En Cusco, se jugará un partido casi decisivos para Cienciano. El 'Papá' recibirá al líder, Sport Boys. Mientras, César Vallejo, el segundo, se enfrentará con Unión Huaral en el Mansiche.

Sport Boys tiene una dura prueba. Los rosados le llevan cuatro puntos al segundo (Vallejo), pero no tienen que dejar que los trujillanos se les acerque. El cuadro que hará de local, Cienciano, se jugará una de sus últimas cartas en el campeonato.





César Vallejo, en el papel, tiene todo a su favor para seguir con el invicto y mantener el segundo lugar en la Segunda División, ya que recibe en su casa a Unión Huaral, que viene de caer en condición de local ante Coopsol (1-0).

Sport Victoria, el tercero en la tabla de posiciones de la Segunda División que sigue en la lucha, recibirá a Deportivo Hualgayoc en el José Picasso Peratta. Los iqueños están a ocho unidades de la punta.





En otros compromisos de la Segunda División, Mannucci enfrentará a La Bocana en el Estadio Sesquicentenario de Sechura. Si los carlistas caen, pueden quedar en zona de descenso. Santa Rosa, que marcha en el cuarto puesto, chocará con Willy Serrato. Si los andahuaylinos triunfan, se meterán en el pelotón de los primeros.

Así se jugará la fecha 11 del torneo:



Viernes 30 de junio:



César Vallejo vs. Unión Huaral

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 7:30 pm.



Sábado 01 de julio:



Deportivo Coopsol vs. Sport Loreto

Estadio: Rómulo Shaw - Chancay

Hora: 3:30 pm.



Domingo 02 de julio:



Los Caimanes vs. Alfredo Salinas

Estadio: Municipal - Chongoyape

Hora: 11:00 am.



Cienciano vs. Sport Boys

Estadio: Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 1:30 pm.



Sport Victoria vs. Hualgayoc

Estadio: José Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:00 pm.



Cultural Santa Rosa vs. Willy Serrato

Estadio: Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.



La Bocana vs. Carlos A. Mannucci

​Estadio: Sequiscentenario - Sechura

Hora: 3:30 pm.