La Segunda División no se detiene este fin de semana. Y fecha a fecha se pone más interesante, y más por últimos resultados que se han dado en la zona alta de la tabla. Sport Boys no puede perder el paso ante Mannucci. Y César Vallejo tiene todo a su favor, pues recibirá en su casa a La Bocana.

El puntero, Sport Boys, viene de caer ante Sport Loreto en Pucallpa (2-1). Por ello, necesita recuperar el paso, pues Vallejo solo está a tres puntos. Sin embargo, su rival, Mannucci, viene de cosechar dos triunfos 'al hilo'. Será una final adelantada.

El otro equipo que sigue en la pelea por llegar al primer lugar, es César Vallejo. Los 'Poetas' tienen 31 unidades y hace cinco duelos que no pierden: llevan tres victorias y dos empates. Y en la última, vencieron a Los Caimanes en Lambayeque.

El tercero que pugna por el sueño de llegar a Primera División, es Sport Victoria de Ica, que en la última jornada venció a Cienciano. Y en esta fecha tendrá uno de los partidos más duros, pues chocará ante Santa Rosa en Andahuaylas.

En otros partidos, Unión Huaral que marcha en la octava casilla, recibirá a un entonado Sport Loreto. Y por la zona roja de la tabla, Sport Áncash espera lograr su segunda victoria (solo ha vencido a La Bocana) en el año, cuando choque ante Deportivo Hualgayoc en el Rosas Pampa.

Así se jugará la fecha 18 de la Segunda División:



Domingo 27 de agosto:



Sport Áncash vs Deportivo Hualgayoc

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 12 m.



Cienciano vs Los Caimanes

Estadio: Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 3:00 pm.



Sport Boys vs Carlos A. Mannucci

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Santa Rosa vs Sport Victoria

Estadio: Municipal Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.



César Vallejo vs Defensor La Bocana

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs Sport Loreto

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs Alfredo Salinas

Estadio: Carlos A. Olivares - Guadalupe

Hora: 4:00 pm.



Descansa: Deportivo Coopsol

TABLA DE POSICIONES - SEGUNDA DIVISIÓN

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 16 10 4 2 31 13 18 34 2 César Vallejo 16 8 7 1 35 15 20 31 3 S. Victoria 16 8 4 4 24 14 10 28 4 Santa Rosa 16 7 5 4 18 15 3 26 5 Carlos A. Mannucci 16 7 4 5 34 23 11 25 6 Sport Loreto 16 7 3 6 25 22 3 24 7 D. Hualgayoc 16 6 5 5 38 30 8 23 8 Unión Huaral 15 7 2 6 25 23 2 23 9 Alfredo Salinas(4) 16 6 5 5 25 23 2 21 10 Cienciano 16 4 6 6 22 23 _1 18 11 Coopsol 16 4 6 6 21 26 -5 18 12 Willy Serrato 16 4 2 10 19 41 -22 14 13 La Bocana(3) 15 5 2 8 24 36 -12 9 14 Los Caimanes(1) 16 4 3 9 20 35 -15 9 15 Sport Ancash(2) 16 1 4 11 12 34 -22 5

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 8 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas

