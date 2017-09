Cada vez falta menos para conocer al nuevo inquilino de Primera. Sport Boys es uno de los firmes candidatos para ascender. Es el actual líder del torneo de Segunda División con 36 puntos, pero no puede pestañear porque hay otros equipos al acecho.

Los equipos que están pisándole los talones al cuadro rosado son César Vallejo (34), Sport Victoria (31) y Deportivo Hualgayoc (29). Justamente este último equipo chocará este domingo con Sport Boys en el Miguel Grau del Callao.

Los chalacos rescataron un punto en su visita a Espinar. Igualaron 1-1 con Alfredo Salinas, y eso le valió sacar dos puntos de ventaja al cuadro poeta, que este fin de semana descansa.



Sport Victoria, que tiene cinco puntos menos que Sport Boys, visita este domingo a Willy Serrato, que está en el puesto 12 del torneo de Segunda División.

La jornada 20 del torneo de Segunda División se abre este sábado con el partido entre Cultura Santa Rosa con La Bocana, que está en penúltimo lugar.

Sábado 9 de setiembre

Cultural Santa Rosa vs. La Bocana

Estadio: Municipal Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 p.m.

Domingo 10 de setiembre



Sport Áncash vs. Los Caimanes

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 12:00 m.



Cienciano vs. Coopsol

Estadio: Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 3:00 p.m.



Sport Boys vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 3:30 p.m.



Sport Loreto vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Aliardo Soria Pérez - Pucallpa

Hora: 3:30 p.m.



Unión Huaral vs. Alfredo Salinas

Estadio: Julio Lores Colan - Huaral

Hora: 3:30 p.m.



Willy Serrato vs. Sport Victoria

Estadio: Carlos Olivares - Guadalupe

Hora: 4:00 p.m.



TABLA DE POSICIONES DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 18 10 6 2 32 14 18 36 2 César Vallejo 18 9 7 2 40 19 21 34 3 Sport Victoria 18 9 4 5 26 18 8 31 4 Deportivo Hualgayoc 18 8 5 5 44 31 13 29 5 Santa Rosa 18 8 5 5 23 18 5 29 6 Carlos A. Mannucci 18 7 6 5 35 24 11 27 7 Unión Huaral 17 8 3 6 28 24 4 27 8 Cienciano 18 6 6 6 27 26 1 24 9 Sport Loreto 17 7 3 7 25 24 1 24 10 Alfredo Salinas(4) 18 6 6 6 26 26 0 22 11 Coopsol 17 5 6 6 23 27 -4 21 12 Willy Serrato 18 5 2 11 22 44 -22 17 13 Los Caimanes(1) 18 5 3 10 24 39 -15 12 14 La Bocana(3) 17 5 2 10 27 42 -15 9 15 Sport Áncash(2) 18 1 4 13 12 38 -26 5

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 8 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas

Así quedó la fecha 19 de la Segunda División