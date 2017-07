Sergio Ibarra llegó al Cusco: "Vengo a Cienciano a poner el pecho como un cusqueño más"

Es oficial, Sergio Ibarra ya es el entrenador de Cienciano y esta mañana llegó al Cusco para arrancar con los trabajos. El 'Checho' llegó motivado y no da nada por perdido a pesar de la difícil situación del club en el torneo de Segunda División.

"Siempre he puesto el pecho, nunca le he rehuido a nada. Hoy vengo en una situación que tampoco es la buena pero a poner el pecho como un cusqueño más. Espero hacer un buen trabajo desde hoy y hacer todo lo posible para recuperar al equipo", afirmó en el aeropuerto cusqueño.

Universitario: "Hay Troglio para rato y el contrato de Juan Vargas guarda todas las formalidades"

Sergio Ibarra afirmó que nunca abandonó al equipo y puso las cosas claras. "Siempre pongo el pecho así que ya no hablen boludeces diciendo de abandoné el barco. Eso es de cagones y yo no soy ningún cagón", declaró.

El DT, quien fue jugador y entrenador del cuadro cusqueño en 2010, dijo que no se han sacado buenos resultados pero va a trabajar fuerte para mantener un orden y armar una base. "Venimos a trabajar e inculcar esa confianza que necesita el equipo para poder campeonar", señaló.

"Cienciano tiene jugadores de buen pie, por eso he tomado el reto de venir. Estamos a once puntos de Sport Boys, le faltan partidos difíciles. Nosotros vamos a tratar de recuperar la localía y recuperar puntos, no está nada dicho", sentenció.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Negro y Blanco: árbitros peruanos fueron duramente criticados por Coki y Alan [VIDEOS]

Negro y Blanco: árbitros peruanos fueron duramente criticados por Coki y Alan [VIDEOS]

LEE TAMBIÉN