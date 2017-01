Sport Boys anunció el regreso de Johnnier Montaño y cinco refuerzos más para buscar el ascenso

El mediocampista colombiano Johnnier Montaño continuará su carrera en el fútbol peruano, luego de dejar Alianza Lima. Sport Boys, club que le abrió las puertas del fútbol peruano en 2007, confirmó su contratación para buscar el ascenso en Primera División.

"La contratación de Montaño está al ciento por ciento. Nos conocemos de cuando jugábamos. Le hicimos la propuesta y aceptó", señaló a Depor, el administrador Johann Vásquez.

El colombiano llegó al Callao a los 24 años de edad. No tardó en ganarse el cariño de los hinchas del Sport Boys con su juego pícaro y goles de buena técnica. Johnnier Montaño, sin embargo, no llegará solo al puerto.

Vásquez también informó de las incorporación del delantero Gianfranco Labarthe, el defensa Carlos Neyra y los volantes Mario Tajima y Junior Castrillón. Gianfranco Espinoza, zaguero y miembro de la administración, es el sexto jale rosado. "La idea con estas contrataciones es que Sport Boys recupere la identidad y al hincha sobre todo", sostuvo.

El administrador deslizó la posibilidad de que Miguel Torres, exjugador de Universitario de Deportes e integrante de su grupo de trabajo, también se sume al plantel. Al ser consultado sobre si también se animaría a volver a vestirse de corto, respondió que es muy difícil.

"En verdad, me encantaría, pero quizás me quite mucho tiempo para lo que tengo que hacer: generar recursos para el club. En mi caso, no lo creo", puntualizó.

Lo que Johann Vásquez sí está seguro es que hará su mayor esfuerzo para que Sport Boys vuelva a Primera como es el deseo de toda su hinchada.

