Sport Boys consiguió un amargo empate contra César Vallejo en el estadio Miguel Grau del Callao. La suerte pudo ser distinta para los rosados. El delantero Johan Fano no estuvo fino con el balón y desperdició un penal a los 76 minutos.

Los hinchas rosados se entusiasmaron cuando el árbitro Blanco cobró la pena máxima por una falta de Agamez contra Neyra. A pesar de los reclamos, la decisión del juez no cambió. El 'Gavilán' pidió el balón para la ejecución.

Sin embargo, el remate de Fano fue adivinado por el arquero Juan Pretel. A pesar de dejar el bote. La defensa del 'Poeta' se encargó de alejar el peligro. El delantero no podía creer la opción que había desperdiciado.

Sport Boys se mantiene como líder de la clasificación y con 4 puntos de diferencia sobre César Vallejo. Eso sí, los 'Poetas' tienen un partido menos. El torneo de la Segunda División se pone de candela.

