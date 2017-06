Sport Boys goleó en las tribunas ante César Vallejo en el Callao [FOTOS]

A pesar del sabor amargo del resultado, Sport Boys tiene un motivo para sentirse feliz este domingo. Un gran número de hinchas rosados acompañaron al equipo en el estadio Miguel Grau del Callao.

A pesar de ese apoyo, los dirigidos por el uruguayo Mario Viera no supieron resolver el partido contra César Vallejo. El delantero Johan Fano desperdició un gran opción al fallar un tiro desde los doce pasos, a los 76 minutos.

La 'Misilera' se mantiene como único líder del campeonato con cuatro puntos de diferencia de Vallejo, segundo. Eso sí, los trujillanos tienen un partido menos. La Segunda División se pone de candela.

