A pesar de la desazón por el empate con César Vallejo, el delantero de Sport Boys Johan Fano dio la cara. El 'Gavilán' aseguró que cometió un gran error en la ejecución del penal que pudo cambiar la historia: dudar.

"Lastimosamente erré el penal. Quise patearle ahí, pero dudé. El arquero me atajó bien. Cuando eso sucede, al final te la cobra", señaló el 'Gavilán', quien perdió la ocasión del gol a falta de quince minutos para el final.

Johan Fano se pronunció también sobre el forcejeo que sostuvo con el defensa Walter Vílchez, quien acabó expulsado en esa misma jugada. El delantero señaló que fue justa la amarilla para ambos y si ya tenía otra, no fue su culpa.

"Pacho se tiró cuando la agresión fue de los dos. Además, yo le di en el pecho y no en la cara. No hubo mala intención. Yo solo intentaba zafarme", señaló el 'Gavilán', quien no tenía este resultado en sus planes.

Andy Pando es una de las figuras de Sport Boys. (Sharles Hernández)

Andy Pando, delantero de César Vallejo, sostuvo que fue un punto valioso para sus colores. Mantiene la fe en despojar al Sport Boys del primer lugar. "Hoy no se podía perder, nada más. Teníamos que mantener la diferencia de puntos (4). Ahora a ellos les toca jugar en plazas duras en las que ya jugamos nosotros", puntualizó.

