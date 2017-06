Sport Boys: Johnnier Montaño reaparecería ante César Vallejo

Una final adelantada. Este domingo, en el Miguel Grau del Callao, Sport Boys recibirá a César Vallejo por la fecha 10 de la Segunda División. Medirán fuerzas el primero y segundo del torneo de ascenso.

El cuadro rosado es líder con 22 puntos, cuatro más que los poetas y espera continuar con esa ventaja ese fin de semana. El técnico Mario Viera espera contar con todas sus figuras entre ellas Johnnier Montaño, quien ya superó la lesión que le aquejaba.

"Ya me siento bien, me siento mejor, pero aún no he hecho trabajo de campo, si termino bien el entrenamiento, espero estar bien para esa final que vamos a tener", dijo el volante a 'Gol Perú'. ​

Pese a que se considera como una final adelantada el partido entre Sport Boys y César Vallejo, el 'Potón' aseguró que el cotejo tiene un "condimento especial", pero no será determinante. "Tenemos objetivos claros, para pelear cosas importantes hay que ganar de local. El que ganemos o no no cambia nada porque falta un montón", indicó.

