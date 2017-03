Tras vencer a Chapecoense en la 'Noche Rosada', Sport Boys busca más amistosos. Y uno de los equipos que podría enfrentar es Alianza Lima. Así lo reveló Johann Vásquez, administrador del cuadro chalaco, en conferencia de prensa.

Te puede interesar ► Sport Boys: Jesús Álvarez debutó en la 'Noche Rosada' y luego se retiró del fútbol

El amistoso entre Sport Boys y Alianza Lima se jugaría el 25 de marzo aprovechando el receso del Torneo de Verano por las Eliminatorias Rusia 2018. La cancha está por definirse y faltan también los permisos ante las autoridades policiales.

"Estamos en eso, está programado y planificado. Ya en estos días empezamos con los trámites para poder seguir con la planificación del encuentro", dijo Johann Vásquez al ser consultado sobre el duelo ante Alianza Lima.

Johan Vásquez en conferencia de prensa realizada por Sport Boys. Johan Vásquez en conferencia de prensa realizada por Sport Boys. (Sharles Hernández)

El encuentro contra Alianza Lima no sería el único. La idea es que los chalacos jueguen dos partidos de preparación más. "Lo que tenemos programado es este fin de semana es un partido en Abancay. Para el 18 tenemos dos opciones y una es Municipal. El 25, creo que de momento, lo tenemos planificados, pero hay que hacer los trámites", agregó Vásquez.

Se defienden de acusaciones



Johann Vásquez se refirió también al incidente de la motocicleta de la policía. "Hemos esperado un par de días para recopilar información, para no reaccionar, para ser criteriosos y buscar soluciones. Para mí al ministro le llegó una información que no fue completa", señaló.



Además, Freddy Matos, asesor legal de Sport Boys, aseguró que no les han notificado sobre alguna denuncia contra el club. "El tema no va más allá de la declaración del ministro, hasta el momento no hemos recibido comunicación de alguna acción que vaya a tomar el Ministerio", contó.



El asesor legal de Sport Boys señaló que el partido ante Chapecoense nunca fue cancelado. "La información apresurada que le dieron al ministro motivó que se efectué una evaluación de la cancelación del evento, pero por suerte se llegó a la conclusión que el partido se debía jugar", manifestó.



Te puede interesar ► Erick Delgado tras no ser convocado: "Tiene que ver con qué camiseta te pongas"