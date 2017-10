Sport Boys vs. Los Caimanes se enfrentan este domingo en el Callao por la fecha 22 de laSegunda División. Los rosados buscarán ganar a un rival que la pasa mal en el torneo para alargar su ventaja en el primer lugar.

Sport Boys es líder desde hace 16 fechas y con cinco puntos de ventaja sobre César Vallejo. Parece que está cómodo, pero no debe relajarse. El ‘Poeta’ tiene un partido menos y aún debe recibir a los rosados en Trujillo. Por eso los chalacos no se pueden dormir y quieren seguir aumentando su ventaja.



“¿Quién no quiere voltear al Boys? Todos quieren sacarnos de carrera. Es verdad que hay partidos que no hemos jugado de forma muy linda que digamos, pero sí hemos sido efectivos, que es diferente. No va a ser nada fácil, pero estamos peleando por el objetivo de ascender”, dijo Mario Viera, técnico de Boys, a Radio Rosada.



Con la vuelta de Johnnier Montaño, los porteños recibirán a un ‘Lacoste’ que solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos. Además, de visita nunca la vio: en 10 duelos, alcanzó dos empates y ocho derrotas.



Sport Boys, invicto en casa, no quiere repetir el tropezón de hace seis jornadas, cuando empató 1-1 ante Serrato en el Callao. Hoy solo le vale ganar y mantener así la ilusión en sus hinchas.