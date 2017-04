Sport Boys vs. Deportivo Municipal: ¿qué dijo Adrián Zela tras la pelea con Johnnier Montaño?

Hubo un quiebre en el partido 'amistoso' entre Sport Boys y Deportivo Municipal que se jugó este sábado en el Callao. Y es que una pelea entre Adrián Zela y Johnnier Montaño hizo que muchos espectadores saltaran de sus asientos para presenciar el bochornoso momento.

El juez del partido, Percy Rojas, decidió echar a ambos jugadores. No podían seguir en el partido tras esa pésima conducta deportiva. Sin embargo, tras acabar el partido, el zaguero explicó el motivo de la 'gresca' que se convirtió en tendencia en Depor.

"No pasó nada, simplemente los dos no reaccionamos de la mejor manera a una jugada normal del partido", explicó Zela tras el fin del partido entre Sport Boys y Deportivo Municipal. Además, luego comentó que "no hay mucho que contar porque fue algo bastante rápido y no tiene que resaltarse ni llevar a mayores".



"Los dos cometimos el error de reaccionar y debimos mantener la calma. Es difícil por la calentura del momento. Felizmente fue un partido amistoso que no tiene repercusión en expulsiones y esos temas", agregó luego en GolPerú.

Eso sí, Adrián Zela comentó que no tendría problemas en reunirse con Montaño para arreglar el problema y conversar sobre el incidente que ensució el partido amistoso entre Municipal y Boys.

"Los dos somos lo suficientemente maduros para pasar la página y me imagino que habrá un momento en que me lo cruzaré y hablaremos del tema. Listo", finalizó.



