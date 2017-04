Sport Boys vs. Deportivo Municipal juegan hoy partido amistoso en el Callao

Los dos buscan ritmo de competencia, pero con objetivos distintos. Y para ir dándoles forma, Sport Boys y Deportivo Municipal jugarán en el Miguel Grau del Callao (8:00 pm.).



Los rosados se alistan para su debut en la Segunda, el 22 de abril; Municipal lo hace para el reinicio del Torneo de Verano, el próximo domingo 16 ante Juan Aurich.



Dirigido por Mario Viera y con figuras como Johan Fano y Johnnier Montaño, entre otros, la ‘Misilera’ jugará su décimo encuentro de práctica: ha ganado siete y empatado dos.



Por su lado, ‘La Acadé’ ‘soltará’ a todas sus figuras. Antes del duelo de fondo habrá un preliminar de los equipos ‘B’.

Sport Boys Aún puedes comprar tus entradas para Sport Boys vs. Municipal

Sport Boys vs. Deportivo Municipal: alineaciones problables

Sport Boys: J. Barbieri; M. Tejada, M. Reátegui, C. Ambriz, G. Espinoza; C. Neyra, C. Seminario, S. Faiffer, J. Montaño, D. Pérez, G. Labarthe. DT: Mario Viera.



Deportivo Municipal: E. Delgado; A. Salazar, A. Zela, L. Calderón, J. Ortiz, R. Guarderas, A. Alfageme, P. Larrauri, P. Gutiérrez, A. Medrano, D. Mayora. DT: Marcelo Grioni.