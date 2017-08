Sport Boys vs. FC Motown se enfrentan esta tarde en el 'Cochrane Stadium' de New Yersey en un amistoso internacional. El cuadro rosado aprovechará que descansa en la Segunda División para jugar en Estados Unidos luego de 26 años. (3:30 pm/ hora peruana).

El ‘Vamos Boys’ sonará fuerte fuera del país. Por noventa minutos el ‘Cochrane Stadium’ de New Jersey se parecerá al Miguel Grau del Callao: La ‘Misilera’ se presentará en dicho escenario para sostenter un amistoso ante el equipo amateur FC Motown.



Segunda División: programación de la fecha 15 del torneo de ascenso



Con este duelo Sport Boys cerrará los festejos por su aniversario 90. De hecho, el conjunto chalaco se presentará en Estados Unidos luego de 26 años.



Nuestros compatriotas en Estados Unidos están apuntadazos. Muchos verán luego de buen tiempo a Sport Boys y los que adquirieron un pase VIP conocerán al plantel luego del amistoso. El ‘Lets’ go Boys’ (Vamos Boys) sonará fuerte.



Sport Boys en Estados Unidos: Los rosados hicieron 'tour' en New York y también entrenaron

​

Daniel Ferreyra sabe que es un día especial. “Muchos de nosotros no conocíamos este país. Estar acá es un sueño y hay que disfrutar esta fiesta”, comentó el portero. Sport Boys con Jhonnier Montaño, Johan Fano y compañía quiere armar la rumba en la tierra del ‘Tio Sam’.