El colombiano Tressor Moreno volverá al Perú luego de 19 años. Sport Victoria de la Segunda División concretó su fichaje para luchar por el ascenso. Desde Barranquilla, el volante dialogó con Depor sobre su regreso y también sobre Alianza Lima.

¿Qué sientes de este regreso al fútbol peruano?

Me encanta Perú. Estoy contento con esta chance. Sport Victoria es un equipo que está apostando por ir a Primera y va a poner toda la carne en el asador. Mi objetivo es ayudar en ese objetivo con toda mi experiencia.

Los hinchas de Alianza Lima estarán felices de verte de nuevo.

​Aunque ahora regrese con otra camiseta, mi cariño con el hincha de Alianza Lima es indudable. Espero llenar todas las expectativas en mi nuevo equipo.

Habías contado en una entrevista anterior que estuviste cerca de volver a Alianza en 2016, pero no se concretó. ¿Lo has podido asimilar?

En Alianza me ofrecí, pero el técnico de ese entonces (Roberto Mosquera) tenía otras perpectivas. Después me enteré de que el técnico había salido por malos resultados. Fue un momento en el que pude ayudar al equipo.

¿Te dolió?

La verdad que sí. Soy honesto. Ya había conversado con Carlos Carpio (dirigente) y Waldir Sáenz. Creo que a veces Dios le dice a uno que no vaya para allá porque las cosas no van a salir bien. Ahora mi presente es Sport Victoria.

¿Qué lectura le das al tiempo que lleva Alianza Lima sin campeonar?

Opinar en un momento en el que no estoy, en donde me negaron la entrada, no estaría bien de mi parte. Sonaría a ardido. Prefiero no hacer comentarios. Quiero que siempre le vaya bien. Sigo los partidos. Los últimos campeonatos no han sido buenos. Esperemos que el actual equipo pueda resarcir todas esas situaciones y campeone. Sería bueno para el hincha, quien es el que más sufre.

¿Qué recuerdos mantienes de aquellos años en Alianza Lima?

​Con Claudio Pizarro hice una dupla muy importante, que dio muchas alegrías, muchos goles, pero también hubo mucha amistad. También con Waldir Sáenz. Fue una época inolvidable para el club.

Tienes 38 años. ¿Cuántos años más piensas jugar?

Espero continuar jugando. Por suerte no he tenido lesiones. Cada mañana me levanto con las mismas ganas. Mi familia también me da esa motivación. Espero jugar tranquilamente el resto de este año y, si se consigue el objetivo, seguir con ellos en Primera División. Dios lo quiera.

¿Le cierras las puertas a Alianza Lima?

​Soy una persona que mira el presente inmediato. El que me ha dado la posibilidad es Sport Victoria. Hay un camino largo hasta diciembre. Lo que logre hacer con el equipo, va a demarcar lo que puede suceder a futuro.

