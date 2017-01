Víctor Rossel: "Para tener equipo tienes que hablar como argentino o colombiano"

Víctor Rossel salió con la pierna en alto tras confirmar su vuelta al Sport Boys, que este año buscará el ascenso a Primera División. En base a su experiencia, el delantero afirmó que en los clubes peruanos prefieren futbolistas extranjeros que nacionales para reforzarse.

"Creo que tienes que hablar como argentino o colombiano para tener equipo. Me apena no ser valorado", señaló en Gol Perú, 'Pituquito', quien antes de aceptar la propuesta de la 'Misilera' tocó la puertas de varias instituciones de Primera División.

Alianza Lima, Universitario y Cristal: ¿qué contratación dará que hablar en el 2017? (OPINA)

El atacante también aclaró lo sucedido con UTC, equipo que lo anunció como refuerzo, pero finalmente no jugará ahí. La razón fue el técnico Franco Navarro, con quien tuvo un corto circuito cuando ambos estaban en César Vallejo.

"No me tiene en sus planes y eso es respetable. Le pido disculpas si me excedí en algunas publicaciones. Le deseo lo mejor y agradezco el cariño que me tiene la gente de UTC", sostuvo Víctor Rossel.



'Pituquito' Rossel indicó que su regreso a Sport Boys es especial. Como jugador identificado con la rosada, quiere colaborar con sus goles para regresar al equipo a la máxima categoría del Fútbol Peruano. "Es el sitial que se merece. Muchos me dicen que es Segunda, pero yo les digo: es Sport Boys", puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR



Pablo Bengoechea: 'Los jugadores que están en Alianza Lima tienen mi estilo'