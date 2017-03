Selección Peruana: El hincha que no falta a un partido de Eliminatorias hace más de 50 años

Todos queremos a la Selección Peruana. Quizás nos falle, los buenos resultados son escasos y no clasifique al Mundial hace mucho tiempo, pero siempre esperaremos el siguiente partido de la bicolor para alentar e ilusionarnos con un triunfo. Ahora, ¿no faltar al estadio hace más de 50 años? Existe un fiel hincha que tiene ese ritual.



Gonzalo de la Puente Ribeyro asistió al partido entre la Selección Peruana y Uruguay en las Eliminatorias a Inglaterra 1966. Fue de la mano de su padre y sus dos hermanos, y la inocencia de sus siete años no lo hizo soñar con lo que viviría el resto de su vida: estar en todos los partidos en casa de Perú por Eliminatorias.



Son 66 los partidos que Gonzalo de la Puente asistió desde la derrota ante los celestes el 6 de junio de 1965. Son 28 victorias que celebró, 19 empates que sufrió y 19 derrotas que lamentó. Ni la inhabilitación de las tribunas ante Bolivia, en 2013, impidió que diga presente. "Mi vida es una Eliminatoria", señala.

"Pedí que me acrediten para ese partido", recuerda Gonzalo de la Puente, quien no tiene un asiento cábala. "El segundo partido (contra Argentina en 1969) lo vi arriba de la torre del estadio Nacional, en la sala La Paz. Lo vi todo chiquito, y fue emocionante".



El papá de Gonzalo de la Puente, Jorge, estuvo en el estadio Nacional el día que Perú salió campeón de la Copa América 1939. (Foto: Fernando Sangama) El papá de Gonzalo de la Puente, Jorge, estuvo en el estadio Nacional el día que Perú salió campeón de la Copa América 1939. (Foto: Fernando Sangama)

El mejor gol

Gonzalo de la Puente no duda en afirmar que el gol de Perico León ante Argentina en el camino a México 1970 es el mejor de la Selección Peruana en Eliminatorias. El video no existe ni en You Tube, pero en su memoria estará eternamente.

"Eso me marcó. Desde ese partido decidí no faltar en Eliminatorias. A veces no tenía entradas, y le pedía a mis amigos dirigentes o contactos. Incluso, previo al partido con Chile en 2015 tuve un problema médico, pero igual fui", menciona Gonzalo de la Puente.

Gonzalo de la Puente nos cuenta cómo fue el gol de 'Perico'. (Video: Luiggi Concha / Edición: Josué Talaverano / Foto: Fernando Sangama / Entrevista: Eduardo Combe)

Las Eliminatorias antes eran sencillas. La Selección Peruana jugaba hasta un partido, pero en los 90 todo fue distinto. "Después cambia el formato todos contra todos, y había que ahorrar porque va a costar más. Iba con mis hermanos, primos, amigos. He ido hasta solo cuando ya estaba eliminado, por cumplir mi récord".

Gonzalo de la Puente también dirá presente para el encuentro ante Uruguay por las Eliminatorias a Rusia 2018. La entrada la compró sin hacer cola, pero se sentará en la zona más alta de oriente. La primera vez que pisó el Nacional hace 52 años, fue en un partido ante el mismo rival. Quizás muchos recuerdos regresen a su memoria esta noche. La memoria es su mejor arma.