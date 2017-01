Selección Peruana: Jack Greenwell, el entrenador de los números perfectos

En un país como el nuestro, acostumbrado a criticar y pedir la cabeza del entrenador luego de cada partido, hubo un momento en el que un inglés escribió una historia ganadora. Jack Greenwell solo necesitó dos años para ser el mejor técnico de la historia de la Selección Peruana al ganar todos los partidos que dirigió y conseguir dos títulos. Supuestamente, el también ex entrenador del FC Barcelona, nació el 2 de enero, aunque él mismo reveló otra fecha.

Del FC Barcelona a la Selección Peruana

“Yo, Jack Greenwell, nací el 19 de marzo de 1884”, contó el entrenador en una entrevista al diario La Crónica el 11 de enero de 1939, contradiciendo así muchas publicaciones publicadas en la actualidad. Otra detalle muy poco conocido que él revela, hasta con fotos, es que fue futbolista del Newcastle United en 1913, luego de disputar algunos partidos con la Liga Amateur Inglesa.



Jack Greenwell en su época de futbolista en el Newcastle United. Es el primero de los parados desde la izquierda. (Diario La Crónica)

Justamente, Jack Greenwell viajó junto al Newcastle United a Barcelona para una gira en 1914. Allí, el cuadro catalán solicitó sus servicios “como futbolista y entrenador” según su propia versión. Durante su paso en tierras españolas ganó ocho veces la Copa de Cataluña y en cinco, la de España. Con base en información del mismo club, tuvo un primer paso entre 1914 y 1923.

La segunda etapa de Jack Greenwell en FC Barcelona empezó el 14 de agosto de 1931 y fue más corta con apenas un título. Posteriormente, tras un breve paso por el Sporting de Gijón, abandonó España por la Guerra Civil en 1936. Un año después fue al fútbol turco donde, él cuenta, dirigía a dos clubes de martes a viernes y “los días sábados, entrenaba a los referees, también era profesor del Colegio de Árbitros”. Un verdadero ‘mil oficios’.

En 1938, Jack Greenwell regresó a Inglaterra, y cuando tenía las maletas listas para viajar a Suiza, la Federación Inglesas lo mandó hacia Perú. El ‘mister’ hablaba español a la perfección tras su paso por FC Barcelona, así que el idioma no iba a ser un obstáculo para trabajar. En el país andino dirigió a Universitario de Deportes, logrando el título de 1939.



El Barcelona de España en 1917, cuando Jack Greenwell fue futbolista-jugador. (Diario La Crónica)

Dos años de gloria

El nombre de Jack Greenwell no sonará mucho en la actualidad, pero es el mejor entrenador en la historia de la Selección Peruana. Entre 1938 y 1939 dirigió ocho partidos y los ganó todos. Si esto sabe poco, con el inglés Perú salió campeón de los Juegos Bolivarianos y la Copa América, los dos únicos torneos que dirigió. Estos son los primeros títulos de la bicolor en la historia.

En los Bolivarianos, que se jugaron en Bogotá (Colombia), la *Selección Peruana tuvo su primera gran actuación internacional. Cuatro triunfos en igual número de partidos y la mayor goleada de Perú hasta hoy (9-1 a Ecuador) fue el camino para ganar la Medalla de Oro. ‘Lolo’ Fernández y Alejandro Villanueva, en su última actuación con la blanquirroja, fueron las grandes figuras del conjunto de Jack Greenwell.

La Copa América que se jugó en Perú en 1939 significó la consagración de Jack Greenwell. Cuatro victorias, 13 goles a favor y una magnífica actuación de la Selección Peruana nos llevaron a la gloria a nivel sudamericano. Así, el británico se convirtió en el único entrenador con el 100% de puntos ganados con la bicolor. “Me siento peruano en estos momentos”, declaró Greenwell tras el pitazo final del triunfo histórico ante Uruguay.



Jack Greenwell y un asistente viendo entrenar a ‘Lolo’ Fernández en 1939. (Diario La Crónica)

Como dato curioso, según la investigación del libro ‘Míster’ de Rory Smith, Greenwell fue asistente de Alberto Denegri con la Selección Peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, aunque él no lo comentó en alguna declaración ni se ha leído en otro lado. En 1940 se fue a dirigir a Colombia, donde falleció el 20 de noviembre de 1942 tras un infarto mientras manejaba su automóvil. Su esposa y su hija vivían en Lima. Greenwell tenía 58 años, pero el recuerdo perdura hasta nuestros días.

“No soy peruano, pero quiero a Perú, como si fuera hijo mío. Y bajo ese amor, trabajo y espero dale una victoria para probar que algunos están deseando la derrota. Eso me apena y me hacen dudar de los que expresan en contra del Equipo Nacional”, declaró Jack Greenwell al diario La Crónica, días antes del debut de la Selección Peruana en la Copa América de 1939. Quizás, muchas cosas en nuestro fútbol hoy aún no han cambiado, como su envidiable récord de victorias.



Firma de Jack Greenwell en un saludo para el año nuevo 1939. (Diario La Crónica)

Todos los partidos de Jack Greenwell como entrenador de la Selección Peruana

Fecha Partido Torneo 08.08.1938 Colombia 2-4 Perú Juegos Bolivarianos 11.08.1938 Perú 9-1 Ecuador Juegos Bolivarianos 14.08.1938 Perú 3-0 Bolivia Juegos Bolivarianos 17.08.1938 Perú 2-1 Venezuela Juegos Bolivarianos 15.01.1939 Perú 5-2 Ecuador Copa América 22.01.1939 Perú 3-1 Chile Copa América 29.01.1939 Perú 3-0 Paraguay Copa América 12.02.1939 Perú 2-1 Uruguay Copa América

